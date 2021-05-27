Затриману дівчину білоруського опозиціонера Протасевича теж визнали політв'язнем

Затриману в Мінську дівчину білоруського опозиційного блогера і екс-редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича - Софію Сапегу також визнали політв'язнем.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на спільну заяву білоруських правозахисних організацій, опубліковану на сайті правозахисного центру "Весна".

Правозахисники оцінюють переслідування дівчини як політично мотивоване. Вони закликали до негайного звільнення з-під варти Сапеги й інших політв'язнів.

Як відомо, вона є громадянкою Росії, однак має дозвіл на проживання в Білорусі.

У Білорусі її підозрюють за кількома статтями у "злочинах, скоєних у серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. На даний момент Сапега знаходиться в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.

Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналі опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, ймовірно, під загрозою тортур та застосування насильства, каже, що "є редактором Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".

Раніше білоруські правозахисники визнали політв'язням Романа Протасевича.

Як повідомлялося, в неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також висунули вимогу звільнення Протасевича.

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