СФУЖО приєдналася до закликів звільнити білоруського опозиціонера Протасевича
Як передає Укрінформ, про це СФУЖО повідомила у Фейсбуці.
В організації нагадали, що 23 травня режим самопроголошеного президента Лукашенка в Республіці Білорусь силою змусив приземлитися в Мінську літак пасажирського рейсу 4978 Афіни – Вільнюс авіакомпанії Ryanair, повідомивши про неправдиве замінування, та підступно заарештував відомого білоруського опозиційного журналіста, який прямував з Греції до Литви. Після того, як літак примусово посадили в Мінську, для чого Білорусь підняла винищувачі ВПС, білоруські силовики затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича.
Зауважується, що за висвітлення протестів проти режиму Лукашенка Романа Протасевича внесли до списку підозрюваних у тероризмі осіб, за що Романові Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара.
Нагадаємо, Світовий конґрес українців (СКУ) також підтримав заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля та приєднався до закликів України та численних країн світу звільнити Протасевича.