СФУЖО приєдналася до закликів звільнити білоруського опозиціонера Протасевича

Світова Федерація Українських Жіночих Організацій (СФУЖО) підтримала заяву президента Європейськоії ради Шарля Мішеля та приєдналася до закликів України та численних країн світу звільнити білоруського опозиціонера Романа Протасевича та зупинити політичні утиски.

Як передає Укрінформ, про це СФУЖО повідомила у Фейсбуці.

В організації нагадали, що 23 травня режим самопроголошеного президента Лукашенка в Республіці Білорусь силою змусив приземлитися в Мінську літак пасажирського рейсу 4978 Афіни – Вільнюс авіакомпанії Ryanair, повідомивши про неправдиве замінування, та підступно заарештував відомого білоруського опозиційного журналіста, який прямував з Греції до Литви. Після того, як літак примусово посадили в Мінську, для чого Білорусь підняла винищувачі ВПС, білоруські силовики затримали засновника каналу NEXTA Романа Протасевича.

Зауважується, що за висвітлення протестів проти режиму Лукашенка Романа Протасевича внесли до списку підозрюваних у тероризмі осіб, за що Романові Протасевичу в Білорусі загрожує смертна кара.

Нагадаємо, Світовий конґрес українців (СКУ) також підтримав заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля та приєднався до закликів України та численних країн світу звільнити Протасевича.