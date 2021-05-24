СКУ закликав звільнити білоруського опозиційного блогера Протасевича
Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.
«23 травня режим самопроголошеного президента Лукашенка у Білорусі, використовуючи неправдиві повідомлення про замінування, вчинив фактичне захоплення літака пасажирського рейсу 4978 авіакомпанії Ryanair, на облавку якого з Афін до Вільнюса повертався відомий білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Для примусової посадки літака у Мінську було використано винищувач білоруських ВПС МіГ-29. Одразу по прильоті, Протасевича було арештовано», - йдеться в заяві.
Зауважується, що за активне висвітлення у медіа білоруських протестів, режим Лукашенка звинувачує Романа Протасевича у тероризмі. У Білорусі опозиціонеру загрожує смертна кара.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.
У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).