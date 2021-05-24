СКУ закликав звільнити білоруського опозиційного блогера Протасевича

Світовий конґрес українців (СКУ) підтримав заяву президента Європейської ради Шарля Мішеля та приєднався до закликів України та численних країн світу звільнити Романа Протасевича та припинити політичні переслідування.

Як передає Укрінформ, про це йдеться в повідомленні СКУ.

«23 травня режим самопроголошеного президента Лукашенка у Білорусі, використовуючи неправдиві повідомлення про замінування, вчинив фактичне захоплення літака пасажирського рейсу 4978 авіакомпанії Ryanair, на облавку якого з Афін до Вільнюса повертався відомий білоруський опозиціонер Роман Протасевич. Для примусової посадки літака у Мінську було використано винищувач білоруських ВПС МіГ-29. Одразу по прильоті, Протасевича було арештовано», - йдеться в заяві.

Зауважується, що за активне висвітлення у медіа білоруських протестів, режим Лукашенка звинувачує Романа Протасевича у тероризмі. У Білорусі опозиціонеру загрожує смертна кара.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).