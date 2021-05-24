Гармс: Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мають бути санкції

Ексдепутат Європейського парламенту Ребекка Гармс вказала на необхідність введення санкцій не лише проти Мінська, а й проти Росії у разі її причетності до захоплення літака Ryanair.

Як передає Укрінформ, про це Гармс написала на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо російські агенти брали участь у захопленні літака, то санкції повинні бути введені й проти Росії", - написала Гармс, коментуючи де-факто захоплення підтримуваним Москвою білоруським режимом лайнера авіакомпанії Ryanair.

За словами німецької політикині, ці нові санкції проти РФ могли б включати, зокрема, відмову від проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Гармс висловила сподівання, що усі міжнародні рейси у небі над Білоруссю будуть припинені.

"Усі особи, відповідальні за цей акт повітряного піратства, повинні бути передані до міжнародного суду. Не повинно бути ніякої безкарності для диктатора та лояльних йому офіцерів у білоруських військово-повітряних силах", - написала вона.

If Russian agents participated in the airplane hijacking also Russia must be sanctioned. And even after some of have been asking this since so many years: It is never too late to cancel #NordStream2 https://t.co/JxcXrulyUS — Rebecca Harms (@RebHarms) May 23, 2021

Як вже повідомляв Укрінформ, у Національному аеропорту Мінська учора позапланово приземлився літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту.

За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач. На момент отримання повідомлення цивільний літак знаходився поблизу кордону з Литвою, однак для екстреної посадки він попрямував до Мінська. При цьому екіпаж літака нічого не пояснив пасажирам.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta, що висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів президента Білорусі у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які знаходилися на борту цього рейсу.