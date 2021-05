Гармс: Якщо Росія причетна до захоплення літака Ryanair - мають бути санкції

Як передає Укрінформ, про це Гармс написала на своїй сторінці у Twitter.

"Якщо російські агенти брали участь у захопленні літака, то санкції повинні бути введені й проти Росії", - написала Гармс, коментуючи де-факто захоплення підтримуваним Москвою білоруським режимом лайнера авіакомпанії Ryanair.

За словами німецької політикині, ці нові санкції проти РФ могли б включати, зокрема, відмову від проєкту російського газопроводу "Північний потік-2".

Також Гармс висловила сподівання, що усі міжнародні рейси у небі над Білоруссю будуть припинені.

"Усі особи, відповідальні за цей акт повітряного піратства, повинні бути передані до міжнародного суду. Не повинно бути ніякої безкарності для диктатора та лояльних йому офіцерів у білоруських військово-повітряних силах", - написала вона.

If Russian agents participated in the airplane hijacking also Russia must be sanctioned. And even after some of have been asking this since so many years: It is never too late to cancel #NordStream2 https://t.co/JxcXrulyUS