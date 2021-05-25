Японія засудила примусову посадку літака Ryanair у Мінську

Уряд Японії рішуче засуджує примусову посадку цивільного літака Ryanair у Мінську білоруською владою.

Як передає Укрінформ, про це йдеться у заяві прессекретаря МЗС Японії Йошіди Томоюкі.

«Така примусова посадка цивільного літака білоруською владою могла суперечити Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Крім того, неправомірним є самовільне затримання білоруською владою конкретного пасажира, який летів цивільним літаком, що був змушений здійснити аварійну посадку. У зв’язку з цим, уряд Японії рішуче засуджує такі дії», - сказав він.

За словами Томоюкі, надзвичайно прикро, що, попри звернення міжнародної спільноти, включно з Японією, уряд Білорусі не зупинив свавільних затримань своїх громадян і продовжує діяти проти принципів верховенства права та демократії.

«Японія вкотре наполегливо закликає владу Білорусі негайно припинити такі свавільні затримання та насильницькі утиски своїх громадян і взяти участь у національному діалозі, що поважає верховенство права та демократію», - зазначив він.

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Як повідомлялося, минулої неділі, 23 травня, в аеропорту Мінська здійснив вимушену посадку літак компанії Ryanair, що летів рейсом Афіни - Вільнюс. Приводом став сигнал про наявність вибухівки на борту, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував військовий винищувач.

Після екстреної посадки затримали співзасновника каналу Nexta Романа Протасевича, який перебував на борту. Він активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.

Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що піддала ризику життя екіпажу та всіх пасажирів на борту цього літака.