Авіакомпанія KLM призупиняє польоти над Білоруссю
Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.
Зазначається, таке рішення авіакомпанія прийняла після звернення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.
Раніше у KLM заявили, що не вбачають ризику для безпеки і, відповідно, причин уникати білоруського повітряного простору.
Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано опозиційного журналіста Романа Протасевича.
Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.
Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.