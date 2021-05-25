Авіакомпанія KLM призупиняє польоти над Білоруссю

Авіакомпанія KLM тимчасово припинила польоти над Білоруссю після примусової посадки в Мінську літака компанії Ryanair.

Про це повідомляє Укрінформ із посиланням на NOS.

Зазначається, таке рішення авіакомпанія прийняла після звернення прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Раніше у KLM заявили, що не вбачають ризику для безпеки і, відповідно, причин уникати білоруського повітряного простору.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом імовірності теракту на борту. Після посадки було заарештовано опозиційного журналіста Романа Протасевича.

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Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

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Кабінет Міністрів України на позачерговому засіданні 25 травня ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.