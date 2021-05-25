Україна готова посилити охорону кордону з Білоруссю після припинення авіасполучення

Держприкордонслужба очікує збільшення пасажиропотоку на кордоні з Білоруссю через припинення авіасполучення з цією країною.

Про це сказав у коментарі кореспондентові Укрінформу речник ДПСУ Андрій Демченко.

“На українсько-білоруському кордоні не виключається певне збільшення пасажиропотоку через припинення авіаційного сполучення”, - сказав речник.

Він зауважив, що пасажиропотік на цій ділянці кордону не критичний, а від початку карантину значно зменшився. Однак, якщо відбуватиметься значне зростання, то прикордонне відомство готове збільшити кількість нарядів.

Демченко повідомив, що за 4 місяці з Білоруссю було оформлено понад 190 тисяч осіб як на в’їзд, так і на виїзд.

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За його словами, нині оформлення авіапасажирів на напрямку до Білорусі відбувається в аеропортах Києва, Одеси, Львова, Харкова і Запоріжжя. За останній тиждень оформлено близько 6 тисяч осіб (на в’їзд і виїзд), переважна більшість - це іноземці.

Як повідомлялось, Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 00:00 год. 26 травня.