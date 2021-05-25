Lufthansa призупинила польоти над Білоруссю

Німецький флагманський авіаперевізник Lufthansa, як і деякі інші компанії, не буде літати в небі над Білоруссю, але рейси власне в республіку поки не скасував.

Про це повідомили кореспонденту Укрінформу в пресслужбі підприємства.

«По-перше, на сьогодні ми припиняємо діяльність у повітряному просторі Білорусі, отже уникаємо повітряного простору над країною, вимушено облітаємо його», - заявив речник.

Водночас він повідомив, що наступний рейс із Франкфурта-на-Майні у Мінськ заплановано на завтра (середу), на другу половину дня. «Чи відбудеться він за планом, поки не зрозуміло. Рішення буде ухвалено сьогодні протягом дня», - додав співбесідник агентства.

Наразі Lufthansa виконує рейси Франкфурт-на-Майні - Мінськ 4 рази на тиждень. Попередній було здійснено напередодні. При цьому під час посадки сталася затримка: в мінському аеропорту заявили, що отримали повідомлення про можливість теракту у літаку рейсу LH1487, яке нібито надійшло раніше на їх електронну пошту; внаслідок цього всіх пасажирів і багаж було повторно перевірено, підозра не підтвердилась.

Читайте також: Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю

Як повідомлялося, у неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича. Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.