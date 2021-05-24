Рейс Lufthansa в Мінську затримали через електронний лист про можливий теракт - ЗМІ

Мінський аеропорт повідомив, що на електронну пошту надійшло повідомлення від невстановлених осіб про намір вчинити терористичний акт щодо рейсу LH1487 авіакомпанії Lufthansa за маршрутом Мінськ-Франкфурт, в результаті чого всіх пасажирів висадили і провели повторний огляд.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на телеграм-канал Белсату.

Повідомляється, що всіх пасажирів літака Lufthansa вивели з літака після посадки і відправили на повторний огляд. Всередину літака запустили кінологів з собаками.

Серед пасажирів рейсу - частина жіночої баскетбольної збірної Білорусі, повідомляє телеграм-канал Nexta.

Як повідомляв Укрінформ раніше, в понеділок у Національному аеропорту Мінська з літака авіакомпанії Lufthansa, який прямував до Франкфурта, висадили всіх пасажирів для повторного огляду речей.

Пізніше стало відомо, що рейс Мінськ-Франкфурт, який мав вилетіти о 14:20, зник з розкладу на сайті Національного аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В Інтернеті з'явився фрагмент розмови авіадиспетчера мінського аеропорту з екіпажем рейсу Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair. Про замінування літака повідомив диспетчер з посиланням на службу безпеки мінського аеропорту.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).