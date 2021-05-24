Президентка Естонії закликає припинити будь-який транзит через Білорусь

Президентка Естонії Керсті Кальюлайд закликає у відповідь на інцидент із пасажирським літаком Ryanair, який примусили сісти в аеропорту Мінська, припинити всі види транзиту через Білорусь.

Як передає Укрінформ, про це Кальюлайд заявила після відеоконференції зі своїми латвійським і литовським колегами Егілсом Левітсом і Гітанасом Науседою, повідомляє ERR.

«Жоден громадянин Євросоюзу більше не може вважати Білорусь безпечним місцем - ні на суші, ні в повітрі. Тому я вважаю розумним припинити будь-який транзит через Білорусь. Як і у випадку із санкціями, це неминуче позначиться на державах-членах ЄС, нашому бізнесі та наших людях, але ми не повинні ризикувати життями людей. А вчорашній день показав, що ця загроза реальна», - сказала Кальюлайд.

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За її словами це «неприхований акт державного тероризму, захоплення літака - щось нове навіть в арсеналі досвідчених диктаторів», тому «решта світу має припинити спілкуватися з білоруським режимом у шовкових рукавичках, і ми повинні використати всі мирні засоби, наявні в нашому розпорядженні, щоб чинити тиск на цей режим», який поставив під загрозу життя 171 пасажира і, щонайменше, двох людей викрав.

На думку президентів трьох країн Балтії, у зв'язку з інцидентом необхідно терміново: звільнити викрадених пасажирів; закрити повітряний простір Білорусі для міжнародних польотів і припинити авіасполучення з Білоруссю; запровадити суворі та ефективні санкції на рівні Європейського Союзу стосовно осіб, які вчинили теракт, і білоруського режиму.

Естонія як член Ради Безпеки ООН також планує якомога швидше ініціювати обговорення недільних подій у Білорусі.

У понеділок глави урядів країн Євросоюзу обговорять ці питання на Європейській раді в Брюсселі.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував із Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції зазначали, що всього після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).

Фото: Sergei Stepanov/ERR