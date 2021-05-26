Німеччина хоче дізнатися з розслідування ІСАО, які пасажири літака Ryanair лишилися в Мінську

Міжнародна організація цивільної авіації має з’ясувати, хто ті четверо пасажирів, які залишилися в Мінську після примусової посадки літака Raynair минулої неділі, 23 травня.

Про це заявив у середу в Берліні речник федерального уряду Штеффен Зайберт, передає власний кореспондент Укрінформу.

«Важливо, щоб ІСАО розслідувала цю справу терміново та ретельно. Одне з питань, яке слід уточнити: хто були ті, хто не продовжив подорож з Мінська до Вільнюса, коли це було можливо знову для всіх, окрім пана Протасевича та пані Сапеги», - сказав Зайберт.

Речник уряду також зазначив, що «канцлер рішуче засуджує огидну манеру білоруських правителів публічно показути в'язнів із так званими зізнаннями, приховуючи сліди побиття або жорстокого поводження».

Як повідомлялося, у неділю, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки було заарештовано активіста та опозиційного журналіста Романа Протасевича та його супутницю Софії Сапеги.

Водночас політ не продовжили ще четверо осіб. Звучать припущення, що на борту літака були чотири агенти російських спецслужб, які супроводжували операцію білоруських спецслужб.

Неформальний саміт ЄС погодився запровадити нові санкції проти чиновників апарату Олександра Лукашенко та низки компаній, у четвер має терміново зустрітися комісія ІСАО з цього приводу.