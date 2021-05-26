Адвокату заявили, що Протасевича немає в мінському СІЗО №1

Адвокату активіста і блогера Романа Протасевича Інесі Оленській, яка другий день намагається потрапити до затриманого підзахисного, заявили, що його немає в СІЗО №1 в Мінську.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на TUT.by.

Оленська розповіла, що вчора, 25 травня, їй було відмовлено у відвіданні Романа в СІЗО з посиланням на необхідність отримання дозволу слідчого.

«При цьому законодавство Білорусі не вимагає отримання окремого дозволу на відвідання підзахисного в СІЗО, Конституція гарантує кожному право на юридичну допомогу в будь-який момент. За фактом відмови у відвіданні Романа в СІЗО мною вчора була подана скарга», - каже адвокат.

Сьогодні Оленську запросили в управління СК по Мінську, щоб дати дозвіл слідчого на відвідання підзахисного.

«Сьогодні я майже півтори години була в УСК, де мене запевняли, що дадуть дозвіл на відвідання. Але досі так і не дали. Мені повідомили, що дозвіл на підписи у начальника, і коли він буде підписаний - невідомо. В СІЗО обід з 13 до 14, тому я не змогла потрапити до Роману до обіду. Не дочекавшись відповіді з УСК після обіду, я знову прийшла до СІЗО. Однак отримала несподівану відповідь - Романа Протасевича у них немає», - повідомила адвокат.

За словами Оленської, вона попередила слідство, що незалежно від бажання слідства проводити слідчі дії спочатку її клієнту повинна бути надана можливість отримати консультацію адвоката. Причому така консультація повинна бути отримана без обмеження часу.

Як зазначається, право на захист гарантоване Конституцією (ст. 62) і не може бути обмежене слідчими органами або адміністрацією СІЗО. На відео, яке поширили провладні телеграм-канали, Роман Протасевич говорить, що продовжує співпрацювати зі слідством, дає свідчення за фактом організації масових заворушень у Мінську. Оскільки адвокат Оленська жодного разу не зустрічалася з підзахисним, незрозуміло, хто присутній на цих допитах, повідомлень про притягнення адвоката за призначенням («чергового») ні МВС, ні СК не надавали.

Раніше державні ЗМІ Білорусі показали відео із захопленим Романом Протасевичем. Судячи з усього, до цього опозиціонера побили. На відео Протасевич заявляє, що знаходиться зараз в СІЗО №1 міста Мінська, «співпрацює зі слідством у справі про організацію масових заворушень у Білорусі», а також говорить, що поводяться з ним «максимально коректно і згідно з законом».

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Вони були затримані.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.