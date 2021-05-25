Провладні ЗМІ Білорусі поширили «зізнання» дівчини Протасевича

На одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналів з'явилося відео із "зізнанням" Софії Сапеги, яку затримали разом з Романом Протасевичем.

Про це повідомляє NEXTA, передає Укрінформ.

"Її (Сапегу - ред.) також під загрозою тортур та застосування насильства змусили зізнатися в тому, чого вона абсолютно точно не скоювала - веденні Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", - йдеться в повідомленні.

На відео Софія Сапега каже, ніби є редактором Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисті дані співробітників внутрішніх справ.

Раніше адвокат Софії Сапеги заявив, що її заарештували на два місяці за підозрою в організації масових заворушень. Дівчина перебуває в СІЗО КДБ Білорусі.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

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На борту лайнера перебували редактор внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримали.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Фото із соцмереж