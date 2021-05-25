Подругу білоруського опозиціонера Протасевича арештували на два місяці

Адвокат подруги білоруського опозиціонера Романа Протасевича, росіянки Софії Сапеги, заявив, що її заарештували у Білорусі на два місяці.

Як передає Укрінформ, про це повідомляють Відкриті медіа у Телеграмі.

"Сьогодні був допит Софії. Її підозрюють у вчиненні кримінального діяння. Обрано запобіжний захід - утримання під вартою терміном на 2 місяці. Місце утримання підозрюваної - СІЗО КДБ. Слідство веде Головне слідче управління Слідчого комітету Республіки Білорусь, з адвоката взято підписку про нерозголошення. Їй надано та буде надаватися належна юридична допомога. Найближчим часом адвокат має намір відвідати Софію за місцем її утримування", - повідомив адвокат Олександр Філанович.

Раніше стало відомо, що росіянку помістили до слідчого ізолятора у Мінську.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюсу через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на летовищі Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного у Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста та його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту.

Фото: соцмережі