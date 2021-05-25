Дівчину Протасевича підозрюють у «кількох злочинах» в Білорусі – МЗС Росії

Росіянку Софію Сапегу затримано 23 травня разом з Романом Протасевичем на рейсі Ryanair в Мінську, оскільки вона підозрюється у «вчиненні злочинів» у Білорусі.

Як передає Укрінформ, про це заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

За її словами, білоруська влада затримала росіянку на три доби "у зв'язку з підозрами, які виникли щодо неї, у вчиненні в період з серпня до вересня 2020 р. злочинів, передбачених кількома статтями Кримінального кодексу Білорусії". Після закінчення вказаного терміну затримання щодо Сапеги "буде прийнято рішення про обрання запобіжного заходу або звільнення".

Захарова заявила, що 24 травня російський консул зустрівся з батьками Сапеги і поінформував їх про дії, які вживаються посольством РФ. Поданий запит на консульську зустріч із затриманою найближчим часом.

У свою чергу, мати Сапеги Анна Дудич повідомила, що її дочка не брала участі в протестних акціях і що її взагалі не було в країні. "Вона поїхала в серпні з Білорусі до Литви. Вона готувалася до навчального процесу. Її не було в Білорусі точно. Нехай перевірять на кордоні штампи, коли вона поїхала. Це було приблизно 11-12 серпня, якраз після всіх подій... Вона не брала участі в протестах, вона була з нами, ми були на дачі в день виборів", - сказала Дудич.

Раніше стало відомо, що росіянку помістили в слідчий ізолятор на вулиці Окрестіна в Мінську.

Відзначимо, що пік протестів білоруської опозиції проти результатів виборів президента країни припадав на серпень-вересень 2020 року.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська. Повідомлялося, що пасажирський літак посадили через сигнал про замінування, і за дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

Читайте також: Білоруси по всьому світу провели акції на підтримку затриманого Протасевича

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного до списку екстремістських телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Виконавчий директор авіакомпанії Ryanair Майкл О'Лірі назвав інцидент "викраденням, вчиненим за підтримки держави", схожим на "спробу влади Білорусі зняти з борту журналіста і його подругу".

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що становило ризик для життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту.

Фото: соцмережі