Університет у Вільнюсі, де навчається затримана подруга Протасевича, вимагає її звільнення

Європейський гуманітарний університет у Вільнюсі наполягає на наданні консульської допомоги і негайному звільненні своєї студентки Софії Сапеги, подруги білоруського опозиційного блогера та активіста Романа Протасевича, затриманої разом з ним під час вимушеної посадки в Мінську.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті навчального закладу.

«Університет наполягає на необхідності надання невідкладної консульської допомоги Софії. Крім цього ЄГУ звертається до міжнародних партнерів, донорів та правозахисного товариства для того, щоб сприяти негайному звільненню студентки. Університет підтримує зв'язок з родиною Софії», - йдеться в повідомленні.

При цьому співтовариство ЄГУ «категорично засуджує безкарність влади Білорусі і вимагає дотримання міжнародних зобов'язань Білорусі, а також дотримання прав і свобод громадян, зафіксованих у Конституції Білорусі». Також висловлюється солідарність не тільки з членом спільноти ЄГУ Софією Сапегою, а й «з усіма жителями Білорусі, яких незаконно затримали і які зазнають безпрецедентного політичного переслідування».

В ЄГУ Софія навчається за програмою «Міжнародне право і право Європейського Союзу». Вона готувалася до захисту магістерської роботи.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

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У білоруській опозиції наголошували на тому, що всього після приземлення літака в Мінську в Вільнюс не вилетіли двоє громадян Білорусі і четверо громадян РФ.

Європейський гуманітарний університет - міжнародний університет, метою якого є зміцнення громадянського суспільства за допомогою гуманітарних, соціальних наук і мистецтв. Університет розташований у Вільнюсі і орієнтований на студентів з Білорусі та регіону, яким пропонується міжнародний досвід і висока якість навчання.