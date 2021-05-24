До Протасевича і його дівчини не пускають адвокатів - радник Тихановської

Білоруські силовики не пускають до засновника телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчини Софії Сапеги адвокатів.

Про це повідомив у коментарі Укрінформу Олександр Добровольський - білоруський політик, радник Світлани Тихановської.

"Роман Протасевич і його дівчина Софія Сапега затримані. Ми не знаємо, де вони перебувають. Адвокатів до них не пустили", - сказав він.

Добровольський розповів, що Протасевичу висунули звинувачення по трьом статтям Кримінального кодексу, зокрема, в організації масових заворушень і порушенні громадського порядку, а також розпалюванні соціальної ворожнечі.

У штабі білоруської опозиції припускають, що Протасевича можуть утримувати в застінках СІЗО КДБ.

“Нічого незвичного для Білорусії не буде. Так, як і всіх, його намагаються заставити себе обмовити, сказати все, що він знає. До нього можуть застосовувати тортури”, - говорить Добровольський.

При цьому, за його словами, дівчині Протасевича поки що ніяких звинувачень не висунули.

“Можливо, за деякий час до Софії пустять адвокатів, тому що їй звинувачення не висунули”, - додав політик.

Він розповів, що для оплати адвокатів затриманих організували збір коштів. Наразі вдалося зібрати понад 5 тис. євро.

Також білоруська опозиція має план здійснення міжнародного тиску на режим Олександра Лукашенка.

"Заплановані розмови і зустрічі лідера білоруської опозиції Світлани Тихановської з міністрами закордонних справ Польщі, Литви, Португалії, Франції, Німеччини. Ми подаємо скаргу у Міжнародну організацію громадянської авіації. Форсуємо ухвалення четвертого пакета санкцій з додаванням до нього тих людей, які відповідальні за цей інцидент, і займаємося форсуванням прийняття п’ятого пакета санкцій ЄС. В контакті зі США. Сьогодні будуть розмови з Білим Домом", - розповів Добровольський.

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича і його дівчину Софію Сапега після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.