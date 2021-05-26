Протасевич не воював на сході України, а працював як журналіст – засновник «Азову»

Засновник та перший командир батальйону «Азов» Андрій Білецький заявляє, що затриманий у Мінську білоруський журналіст і блогер Роман Протасевич не брав участі у бойових діях на сході України, а працював там як журналіст.

Як передає Укрінформ, про це Білецький написав у Телеграмі.

За його словами, "захоплення літака Ryanair є піратством і нічим іншим. Роман Протасевич у цій ситуації – заручник, захоплений, фактично, терористичним шляхом".

"Одразу розставлю всі крапки над "і", - написав Білецький. - Так, Роман справді разом з "Азовом" та іншими військовими частинами боровся проти окупації України. Він був з нами під Широкиним, де отримав поранення. Але його зброєю як журналіста був не автомат, а слово".

Також він зауважив, що "ми повинні всіма доступними нам шляхами допомогти білоруському народу в їхній боротьбі за свободу від Лукашенка та його режиму. Негайно надати громадянство всім білорусам, які воювали за Україну, підтримувати акції спротиву та все, що буде необхідно. Білорусь у майбутньому має стати для України стратегічним партнером та потужним союзником у протистоянні з Росією".

Як повідомляв Укрінформ, 23 травня рейс FR4978 ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська через повідомлення про мінування.

Це була спецоперація білоруського КГБ з метою затримання засновника телеграм-каналу NEXTA Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.

Олександр Лукашенко заявив, що Протасевич начебто планував влаштувати в Білорусі "кривавий заколот", а також "вбивав людей на південному сході України".