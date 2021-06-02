У Білорусі показали нові кадри допиту Протасевича

Білоруський державний телеканал ОНТ опублікував фрагмент допиту опозиційного блогера Романа Протасевича, якого затримали 23 травня після примусової посадки в Мінську літака Ryanair рейсу Афіни-Вільнюс.

Це відео опубліковано в Телеграм-каналі ONT News, передає Укрінформ.

У 13-секундному ролику Протасевич стверджує, що його підставили.

«Упевнений, мене просто підставили. Тому що я це ніде не говорив, а як тільки я це сказав - відразу опинився в Мінську. От відразу», - каже Протасевич на відео.

Разом з цим не уточнюється, про які саме слова Протасевича йдеться в ролику.

Телеканал ОНТ повідомив, що провів власне розслідування, в якому будуть показані кадри допиту журналіста. Зазначається, що воно вийде в ефір 2 червня о 21:00.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, що летів з Афін у Вільнюс. Після посадки борту в Мінську були заарештовані активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його подруга Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич і в якому статусі.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.