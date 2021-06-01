Лукашенко заявив, що слідство стосовно Протасевича і Сапеги буде вестися тільки в Білорусі

Слідство щодо затриманих 23 травня в Мінську опозиційного блогера Романа Протасевича і його подруги Софії Сапеги буде вестися тільки в Білорусі.

Про це заявив Олександр Лукашенко у вівторок на нараді в Палаці незалежності, передає Укрінформ з посиланням на БЕЛТА.

"Слідство щодо обох персон проходитиме в Білорусі. Це незмінно. Про це я сказав президенту Росії (на зустрічі в Сочі - ред.). Я запевнив, що ніяких не буде питань з доступом консулів. По-моєму, вони не ображаються, ми не тільки надаємо інформацію, хочете зустрічатися - зустрічайтеся. Це міжнародна практика", - зазначив Лукашенко.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair, який прямував з Афін до Вільнюса, під приводом імовірності вчинення теракту на борту.

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Після посадки борту в Мінську був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

27 травня адвокат Протасевича Інеса Аленська вперше змогла побачитися з підзахисним з дня його затримання. У зв'язку з підписанням угоди про нерозголошення інформації адвокат не змогла точно сказати, де знаходиться Протасевич і в якому статусі.

Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.

31 травня Мінський міський суд відмовився задовольнити скаргу на затримання в Білорусі Сапеги. У Білорусі її підозрюють за кількома статтями в "злочинах, вчинених у серпні й вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Лукашенка. Зараз Сапега перебуває в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.