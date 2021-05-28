Адвокат розповів про стан затриманої дівчини Протасевича Софії Сапеги

Білоруські силовики вперше пустили адвоката до дівчини затриманого Романа Протасевича - Софії Сапеги, яку світ теж визнав політв'язнем.

Як передає Укрінформ, про це телеканалу «Дощ» розповів сам адвокат Сапеги Олександр Филанович.

«Вона виглядає бадьорою і здоровою. З її слів, ніяке фізичне насильство до неї з моменту затримання до теперішнього часу не застосовувалося», - розповів Филанович.

Адвокат підкреслив, що Сапега «не втрачає бадьорості духу» і сподівається на швидке вирішення ситуації.

«Розумієте, ми оцінюємо клієнтів за іншою шкалою. Коли приходиш в СІЗО і бачиш клієнта, вбитого в нуль - це відразу відчувається. З такою людиною важко працювати. За Софією нічого подібного не спостерігалося. Вона спокійно відповідала, бадьоро реагувала на мою мову, посміхається якимось моїм жартам», - додав адвокат.

Филанович зазначив, що при цьому Сапега, «звичайно в стресі, певна паніка присутня».

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Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусового приземлення літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

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Кабінет Міністрів припинив авіасполучення України з Білоруссю з 26 травня, а також прийняв рішення про заборону використання з 29 травня повітряного простору України зареєстрованими в Білорусі літаками.