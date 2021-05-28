Мінський суд відхилив скаргу на затримання подруги Протасевича

У п'ятницю суд у Мінську відмовив у задоволенні скарги захисту на затримання Софії Сапеги.

Про це російській службі ВВС повідомив адвокат Сапеги Олександр Філанович, передає Укрінформ.

За словами Філановича, правовою підставою для скарги на її затримання стало те, що адвокат не був ознайомлений з документами про це.

Згідно з КПК Республіки Білорусь такі скарги суд розглядає за участі сторін у закритому засіданні. Адвокат у скарзі наполягав на обов'язковій явці Софії в судове засідання для пояснення причин та обставин затримання. Копія скарги адвокатом була передана в СІЗО КДБ для вручення Софії, але в суд її так і не доставили. Зідно з КПК Білорусі, особиста явка підсудної на такі засідання - на розсуд суду.

Також адвокат повідомив, що в суді не було документів, що стосуються її затримання. Захист з ними досі не ознайомили. «Судове оскарження затримання не прояснило ситуацію», - сказав адвокат.

Філанович зазначив, що четвертий день намагається потрапити до Сапеги, додавши, що планує зробити це й сьогодні.

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Як повідомлялося, у неділю, 23 травня, білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливості теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагали звільнення Протасевича.

Сапега є громадянкою Росії, однак має посвідку на проживання в Білорусі.

У Білорусі її підозрюють за кількома статтями у "злочинах, вчинених в серпні і вересні 2020 року", коли спалахнули масові протести проти режиму Олександра Лукашенка. Зараз Сапега перебуває в мінському СІЗО на Окрестіна, її заарештували на два місяці.

Раніше на одному з підконтрольних білоруській владі Телеграм-каналів опубліковано відео з дівчиною. На ньому Сапега, ймовірно, під загрозою тортур і застосування насильства, говорить, що "є редактором Tелеграм-каналу "Чорна книга Білорусі", який публікує особисту інформацію про співробітників внутрішніх справ".

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.