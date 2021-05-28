За ґратами у Білорусі тримають 34 журналістів – активістка

У Білорусі в неволі зараз знаходяться 34 журналісти, загалом за травень силовики заарештували в країні 126 осіб.

Про це в Києві під час акції "Досить спонсорувати державний терорисм Лукашенка" заявила представниця Free Belarus Centre Поліна Бродік, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На сьогоднішній день 34 журналісти знаходяться у неволі у Білорусі", - поінформувала вона.

За її словами, за травневі дні у Білорусі було заарештовано 126 осіб, і 69 особам були призначені штрафи за адміністративними статтями, пов'язаними з протестами.

Вона нагадала про затримання колишнього головного редактора телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича, про події, пов'язані з інформагентством Tut.by і студією Белсату, та інші.

Активістка також зазначила, в Україні нині перебуває велика кількість білорусів, у тому числі й ті, хто виїхав після подій у Білорусі в серпні минулого року, і вони бояться за свою безпеку.

"Хотілося б, щоб (українські - ред.) правоохоронні органи не продовжували взаємодію з білоруською стороною, і не відбувалося видворення білорусів за межі України, щоб вони могли відчувати себе тут безпечно", - зазначила Бродік.

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Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

Кабінет Міністрів припинив авіасполучення України з Білоруссю з 26 травня, а також ухвалив рішення про заборону використання із 29 травня повітряного простору України зареєстрованими в Білорусі літаками.

Фото: Tut.by