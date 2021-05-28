У Києві активісти вимагали ввести санкції проти режиму Лукашенка

У столиці під будівлею Міністерства закордонних справи пройшла акція “Досить спонсорувати державний тероризм Лукашенка” з вимогою запровадити санкції проти Білорусі.

Участь у заході взяли більше 50 осіб, передає кореспондент Укрінформу.

Активісти тримали у руках плакати із зображеннями Лукашенка, нібито він у розшуку, і надписом "killer". Деякі з присутніх загорнулися у прапори Білорусі.

Акція «Досить спонсорувати державний тероризм Лукашенка!» у Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

"Організатори сьогоднішньої акції підготували низку вимог до українського уряду, які складаються з економічних, політичних і правових питань", - повідомила у коментарі журналістам представниця Free Belarus Centre Поліна Бродік.

Зокрема, присутні вимагали визнати Білорусь небезпечною країною, зупинити екстрадицію та видворення громадян, обмежити дипломатичні контакти з білоруським режимом, окрім як у питаннях біженців та політв'язнів, та офіційно назвати Олександра Лукашенка “самопроголошеним президентом Білорусі” й використовувати це визначення в офіційній документації.

Серед інших вимог активістів було впровадження безстрокової заборони на імпорт електроенергії та нафтопродуктів з Білорусі; припинення масових закупівель будівельної сировини; припинення на регіональному та національному рівнях закупівлі з великих білоруських підприємств (МАЗ, Білоруськалій, Мінський транспортний завод тощо).

Також активісти закликали представників влади створити гуманітарний коридор для політичних біженців Білорусі; призупинити дію міжнародних угод щодо взаємодії між силовими структурами і підготувати пакет персональних санкцій РНБО щодо діячів режиму, включно з Лукашенком.

"Україна повинна запроваджувати санкції проти Білорусі. Так, це буде непросто, я дуже добре того свідома... Але санкції треба запроваджувати, і ми, зокрема, можемо говорити про терміни запровадження цих санкцій, про повні санкції з 1 жовтня або з 1 вересня, це може бути предметом обговорення у Верховній Раді", - сказала народний депутат від «Голосу» Інна Совсун.

Своєю чергою народний депутат від "Слуги народу" Дмитро Гурін підкреслив, що народ Білорусі став заручником самопроголошеного президента Лукашенка.

"Ця людина повністю втратила довіру свого народу і тримається тільки на багнетах силовиків. І затримання Романа Протасевича - це особиста вендета диктатора проти журналіста, який виборював свободу та демократію для своєї країни. Диктатор Лукашенко остаточно збожеволів і змусив посадити літак цивільної авіації за допомогою винищувачів. Цей акт державного тероризму має отримати скоординовану відповідь від всіх вільних народів Європи", - наголосив депутат.

За словами Гуріна, Україна має приєднатися до європейських санкцій проти Лукашенка.

Акція пройшла спокійно. Її організували правозахисна ініціатива Free Belarus Center та Центр громадянських свобод.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

Кабінет Міністрів на позачерговому засіданні ухвалив, що Україна припиняє авіасполучення з Білоруссю з 26 травня.

Також 26 травня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову про обмеження імпорту електроенергії з Росії та Білорусі до 1 жовтня 2021 року.

Крім того, Кабмін затвердив рішення щодо заборони використання із 29 травня повітряного простору України зареєстрованими в Білорусі літаками.