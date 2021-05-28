«Золоте дно-2»: Nexta випустила нове розслідування про схеми Лукашенка

ТГ-канал Nexta випустив фільм «Золоте дно-2» про зв'язки і принципи роботи режиму Олександра Лукашенка. У ньому розповідається, як працюють міжнародні контрабандні схеми за участі вищих чинів Білорусі, а також «про смотрящих, дрібних виконавців і пригодованих силовиків».

Як передає Укрінформ, фільм викладений в Ютубі.

У ньому розкривається, як через Білорусь в РФ поставляються санкційні продукти з Європи з ухиленням від сплати податків. В результаті цієї схеми Лукашенко і його близькі отримували колосальний прибуток, нічого не вносячи в бюджет країни.

При цьому митники, які пропускають контрабандний вантаж через кордон, «в темі, але не у справі». Як стверджують розслідувачі, тільки за період 2014-2019 років через Білорусь пройшли близько 2000-3000 машин з санкційними фруктами. Часто в ці схеми були втягнуті і звичайні білоруські бізнесмени, яких ставили перед вибором - «дружити з лукашистськими контрабандистами» чи віддати бізнес.

Багато уваги в розслідуванні приділено контрабанді сигарет з Білорусі. Мережа поставок контрабандних білоруських сигарет охоплює багато країн Європи, стверджують автори фільму.

У розслідуванні повідомляється, що в різноманітних схемах лукашенківського режиму беруть участь фірми і персонажі з Польщі, Литви, Туреччини та України. Також у їх білоруських учасників нібито є лобісти в європейських структурах, одним з таких названий колишній мер Риги, нині депутат Європейського парламенту Ніл Ушаков.

Розслідувачі Nexta повідомили, що передадуть наявні у них документи правоохоронцям європейських країн.

У «Золотому дні-2» також розповідають про те, як у Білорусі організований підбір кадрів на вищі державні посади. За словами колишнього поліцейського, на кожного кандидата завжди заздалегідь збирався компромат - без цього він не міг претендувати ні на одну високу посаду. Якщо ж компромату не було, кандидати часто створювали його самі, розповідає ексоперуповноважений.

На початку березня 2021 року Nexta підготувала фільм про «палаци, автопарк і гарем» Лукашенка - "Золоте дно". Також анонсована робота "Золоте дно-3" - про контрабанду режиму Лукашенка зброєю.

Сьогодні Олександр Лукашенко вилетів в Сочі на анонсовану раніше зустріч з президентом РФ Володимиром Путіним.

Як повідомлялося, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст, в минулому головний редактор ТГ-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Фото: EPA