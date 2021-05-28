За арешт Лукашенка оголосили винагороду €11 мільйонів

Білоруський опозиціонер Валерій Цепкало почав збирати 11 млн євро для винагороди за арешт Олександра Лукашенка.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Радіо Свобода.

Як зазначається, протягом двох днів ініціатори вже зібрали 126 000 євро.

За арешт Лукашенка обіцяють 11 мільйонів євро, виплата яких особі чи групі людей буде здійснена шляхом захищеної операції, за яку відповідає юридична особа, що знаходиться під європейською юрисдикцією.

Представники правоохоронних органів або громадянського суспільства будуть винагороджені такою сумою, що призведе до затримання та арешту, як каже Цепкало, "злочинця № 1".

"Людина, яка асоціюється у нашій країні з фальсифікацією виборів, величезною кількістю вбивств та викрадень людей, яка вчинила багато злочинів проти людства, зокрема тортури, незаконні депортації та багато іншого, про що ми обов'язково дізнаємося", - сказав Цепкало.

Він також висловив сподівання, що у правоохоронній та державній системі Білорусі є багато людей, які розуміють, хто є причиною нещастя білорусів.

Як повідомляв Укрінформ, офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління та інші демократичні сили Білорусі заявили про підготовку до нової хвилі протестів.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Лукашенко.

Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюсу під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега.

В ЄС та США засудили примусове приземлення у Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.