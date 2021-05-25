США зробили заяву в ОБСЄ щодо примусової посадки Ryanair у Мінську

Усі причетні до інциденту з примусовою посадкою літака Ryanair у Мінську мають бути притягнуті до відповідальності, а білоруська влада повинна негайно звільнити знятого з рейсу журналіста Романа Протасевича та його супутницю Софію Сапегу.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це заявила тимчасово повірена у справах США при ОБСЄ Кортні Острієн під час спеціального засідання Постійної ради цієї організації у вівторок, 25 травня.

"Повне та прозоре розслідування інциденту є надзвичайно важливим, і усі, хто зіграв роль у цих ганебних діях, мають бути притягнуті до відповідальності. Повідомлення, які вказують на участь білоруських служб безпеки та застосування білоруського військового літака для супроводу лайнера, викликають глибоке занепокоєння", - заявила очільниця місії США при ОБСЄ у своїй у заяві щодо примусової посадки рейсу Ryanair FR4978 та незаконного затримання Романа Протасевича.

За словами американської дипломатки, не можна допустити, "щоб ця зухвала акція залишилася без відповіді та створила тривожний новий прецедент для авторитарних зловживань".

Вона підкреслила, що Сполучені Штати рішуче засуджують примусову посадку у Мінську лайнера авіакомпанії Ryanair, який летів між двома країнами-членами ЄС та членами НАТО, та подальше затримання журналіста, співзасновника Telegram-каналу Nexta Романа Протасевича та його супутниці Софії Сапеги. "Ми приєднуємось до багатьох інших у цій залі з вимогою їх негайного звільнення", - заявила Острієн.

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Представниця США повідомила, що наразі Сполучені Штати координують свою відповідь з партнерами, включаючи представників ЄС, Литви та Греції.

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"З огляду на вагомі причини вважати, що примусова посадка ґрунтувалася на хибних підставах, ми підтримуємо заплановане на 27 травня засідання ради Міжнародної організації цивільної авіації з метою розгляду цих подій та, за необхідності, вжиття дисциплінарних заходів", - сказала вона.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair рейсом FR4978, що прямував із Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений в аеропорту Мінська.

Посадка відбулася вимушено після того, як білоруські диспетчери повідомили екіпажу, що на борту нібито знаходиться бомба. До лайнера вилетів білоруський винищувач, під загрозою якого літак Ryanair розвернувся та полетів до Мінська.

Як виявилося у подальшому, повідомлення про нібито мінування було спецоперацією білоруського КГБ з метою затримання білоруського опозиційного журналіста Романа Протасевича, який перебував на борту літака. Після приземлення він та його подруга Софія Сапега були затримані білоруською владою.

Країни ЄС, США засудили дії білоруської влади, висунули вимогу негайно звільнити журналіста та рекомендували авіакомпаніям призупинити польоти в небі над Білоруссю, а європейським аеропортам – не приймати рейси білоруського перевізника Belavia.