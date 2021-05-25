Перехоплення літака з Протасевичем має розслідуватись у різних форматах – ООН

Розслідування щодо перехоплення літака авіакомпанії Ryanair у Білорусі й арешт опозиційного журналіста Романа Протасевича та його подруги Софії Сапеги має проводитися «в різних форматах» та із залученням білоруської сторони.

Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заяву Генсека ООН Антоніу Гутерріша про те, що він підтримує «повне, прозоре і незалежне розслідування цього тривожного інциденту», передає власний кореспондент Укрінформу.

«Думаю, є різні способи. Очевидно, що це має робити білоруська влада (сприяти розслідуванню - ред.). Але можуть бути розглянуті й інші формати, враховуючи залученість різних сторін до міжнародного перельоту», - сказав Дюжаррік.

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За його словами, існують різні способи проведення розслідування.

Водночас речник Генсека ООН підкреслив: «Дуже важливо, що ми хочемо, аби дві людини – Роман і Софія – були звільнені якнайскоріше».

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера перебували редактор внесеного до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.

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В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

Генеральний секретар ООН висловився за проведення повного і незалежного розслідування, а також закликав "всі відповідні сторони співпрацювати у такому розслідуванні".