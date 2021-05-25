Перехоплення літака з Протасевичем має розслідуватись у різних форматах – ООН
Про це заявив речник Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи заяву Генсека ООН Антоніу Гутерріша про те, що він підтримує «повне, прозоре і незалежне розслідування цього тривожного інциденту», передає власний кореспондент Укрінформу.
«Думаю, є різні способи. Очевидно, що це має робити білоруська влада (сприяти розслідуванню - ред.). Але можуть бути розглянуті й інші формати, враховуючи залученість різних сторін до міжнародного перельоту», - сказав Дюжаррік.
За його словами, існують різні способи проведення розслідування.
Водночас речник Генсека ООН підкреслив: «Дуже важливо, що ми хочемо, аби дві людини – Роман і Софія – були звільнені якнайскоріше».
Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.
На борту лайнера перебували редактор внесеного до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримала білоруська влада.
В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.
Генеральний секретар ООН висловився за проведення повного і незалежного розслідування, а також закликав "всі відповідні сторони співпрацювати у такому розслідуванні".