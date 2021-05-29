Європа вивішує біло-червоно-білі прапори: як країни підтримують Білорусь

У містах Європи 29 травня проходять мітинги в рамках акції "Глобальний пікет солідарності з Білоруссю".

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на DW.

Відзначається, що в Берліні біля посольства Росії близько 300 осіб провели мітинг з критикою Олександра Лукашенка і російського президента Володимира Путіна.

Потім відбулася хода демонстрантів по центру столиці ФРН у супроводі поліції. Повідомляється, що акція мала мирний характер. Присутні вшанували пам'ять загиблих під час протестів у Білорусі хвилиною мовчання.

Як повідомляє телеграм-канал "Беларусы зарубежья", у Швеції влада муніципалітету Нака вивісила на будівлі адміністрації біло-червоно-білий прапор, який став одним із символів протестів у Білорусі. Аналогічним чином зробила адміністрація нідерландського міста Куворден.

У містах Європи проходять акції "Глобальний пікет солідарності з Білоруссю" / Фото: Телеграм, Беларусы Зарубежья

Tелеграм-канал Nexta повідомляє, що біло-червоно-білі прапори вивісили на будівлі Ризької думи і на палаці Браницьких у польському Білостоці.

Міністр закордонних справ Норвегії Іне Еріксен Сорейде висловила солідарність з білорусами, які борються за демократію. "Осло поважає хоробрість і стійкість мирних протестуючих у Білорусі й підтримує їх", - запевнила глава МЗС Норвегії.

Foreign Minister #EriksenSoreide joins in on the Global Picket of Solidarity to show support for the courageous struggle of the #Belarus people for #Democracy and #HumanRights.#StandWithBelarus @Tsihanouskaya pic.twitter.com/dCGlFrfOSx — Norway MFA (@NorwayMFA) May 29, 2021

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки були заарештовані активіст і опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

У ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair і вимагають звільнити Протасевича.