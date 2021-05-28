Тихановська анонсувала в суботу глобальний пікет солідарності з Білоруссю

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що в суботу, 29 травня, по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє телеграм-канал офісу Тихановської.

"Ми оголосили 29 травня - дату затримання Сергія Тихановського (чоловік Світлани Тихановської - ред.) - днем ​​солідарності. Цього дня по всьому світу пройде Глобальний пікет солідарності з Білоруссю - в ньому візьмуть участь політики, жителі різних країн і діаспора. Але головне - щоб цього дня білоруси всередині країни підтримали один одного всіма можливими способами: вуличними акціями, символами, листами політв'язням", - йдеться в повідомленні.

Раніше Тихановська оголосила Міжнародну конференцію про нові вибори в Білорусі, яка відбудеться 1-2 червня. У ній візьмуть участь її спецпредставник з виборів Олександр Шлик, глава Народного антикризового управління Павло Латушко, член президії Координаційної ради Ольга Ковалькова та інші представники демократичних сил і громадянського суспільства. Також у ній беруть участь представники Європарламенту, Парламентської Асамблеї ОБСЄ, Конгресу США, ЦВК різних країн. Також опозиція запросила і «представників режиму».

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Як повідомлялося, 29 травня 2020 року в Гродно на пікеті на підтримку висування кандидатом у президенти Світлани Тихановської був затриманий її чоловік і глава її ініціативної групи, відеоблогер Сергій Тихановський, а також кілька його прихильників. Вони були заарештовані. Згодом його обвинуватили у порушення кількох статей Кримінального кодексу.

Білоруські правозахисники визнали Тихановського, а також його соратників, які проходять по одній кримінальній справі, політичними в'язнями.

Тихановський планував реєструватися кандидатом у президенти, проте не зміг цього зробити, оскільки у відведені для цього строки знаходився у СІЗО. Замість нього документи про реєстрацію своєї ініціативної групи подала його дружина Світлана, вказавши Сергія Тихановського керівником своєї ініціативної групи.

Як повідомляв Укрінформ, Офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління та інші демократичні сили Білорусі заявили про підготовку до нової хвилі протестів.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Режим застосовує проти демонстрантів жорстокі репресії та масово заарештовує їх.

Легітимність режиму Лукашенка не була визнана ЄС, США, Україною та більшістю демократичних країн світу.

23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки був заарештований активіст і опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.