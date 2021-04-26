Тихановська закликала Захід підтримати білорусів, як після Чорнобильської катастрофи

Аварія на Чорнобильській атомній електростанції - це наочний результат того, що життя людей і людська гідність для Радянського Союзу не мали великої ваги.

Про це заявила лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська у відеозверненні під час онлайн-події Київського безпекового форуму, організованої Фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну», передає Укрінформ.

«Брехня з боку держави про Чорнобиль – це був справжній ляпас в обличчя людям. І, як це часто відбувається, брехня привела за собою руйнацію», - сказала Тихановська

«Так само, як і 35 років тому, держава говорить неправду білорусам. Лукашенко брехав про пандемію коронавірусу, про результати виборів та політичних в’язнів, які для нього просто не існують. Але білоруси побачили, що вони не одні. І вони сказали «Ні!» диктатурі», - наголосила вона.

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Тихановська зазначила, що нині в Білорусі минуле бореться з майбутнім.

«35 років тому Чорнобильська трагедія найбільше вплинула на Україну і Білорусь. Але вона була викликом для всього людства. І зараз політична і гуманітарна криза в Білорусі є викликом для всього міжнародного співтовариства і нашого регіону зокрема. Сьогодні на кону – незалежність і суверенітет Білорусі. Як і з Чорнобилем, нинішня криза в Білорусі є знаком, що безпека нашого регіону під загрозою», - підкреслила Тихановська.

Лідер опозиції закликала демократичні країни продемонструвати «такий же рівень солідарності та підтримки, який вони надали білоруським родинам після Чорнобиля».

«Закликаю вас, аби ситуація в Білорусі була на високому місці у вашому порядку денному. Закликаю підтримати нас на шляху до переговорів, які приведуть до нових та чесних виборів. Сьогоднішня криза в Білорусі дає унікальну можливість для всіх демократичних країн показати реальну силу їхніх суспільств. Ви можете допомогти нам збудувати наше нове білоруське суспільство, де не буде місця брехні та насильству. Суспільство, віддане принципам демократії та права», - підсумувала вона.

Київський безпековий форум – міжнародний форум України з проблем війни і миру, української та глобальної безпеки, заснований фондом Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» у 2007 році.

Як повідомлялося, 26 квітня відзначається Міжнародний день пам'яті про Чорнобильську катастрофу.

У Білорусі з серпня 2020 року тривають масові протести проти фальсифікації результатів президентських виборів, на яких переможцем був оголошений Олександр Лукашенко. Євросоюз і Україна заявили, що не визнають його легітимності.

Фото: Пул Первой