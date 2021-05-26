Тихановська заявила про підготовку нової хвилі протестів у Білорусі

Офіс Світлани Тихановської, Координаційна рада, Народне антикризове управління та інші демократичні сили Білорусі заявили про підготовку до нової хвилі протестів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на телеграм-каналі Тихановської.

«Режим на межі тотальної ізоляції - як ніколи раніше. Європейський союз, США, Велика Британія, Японія, Канада та інші країни вже діють і роблять все можливе, щоб допомогти нам, білорусам. І ми самі, білоруси, маємо зробити все можливе, щоб звільнити політичних в'язнів, призупинити насильство і провести чесні вибори», - йдеться у заяві.

На думку опозиції, через бездумні дії нелегітимного режиму Білорусь перетворилася на «чорну пляму» на світовій карті.

«Ми маємо діяти - вікно можливостей відкрито. Чекати більше нічого - терор потрібно зупинити раз і назавжди. Ми починаємо готуватися до нової активної фази протесту», - випливає з заяви.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера перебували редактор внесеного у Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного у Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримали.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

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