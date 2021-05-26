«Репортери без кордонів» подали позов проти Лукашенка до прокуратури Литви

Міжнародна організація "Репортери без кордонів" подала позовну заяву до Генпрокуратури Литви з проханням розпочати розслідування щодо Олександра Лукашенка та інших осіб у зв'язку з "захопленням лайнера з терористичними намірами".

Як передає Укрінформ, заяву опубліковано на сайті організації.

«У вівторок, 25 травня, «Репортери без кордонів» (РБК) направили до литовської прокуратури офіційного листа з позовом про «захоплення літака в терористичних цілях, як це визначено в статтях 251 і 252-1 Кримінального кодексу Литви», вчинене білоруськими силами 23 травня 2021 року щодо рейсу RF4978 Афіни-Вільнюс авіакомпанії Ryanair за прямим і явним підбурюванням Олександра Лукашенка», - йдеться у повідомленні.

Після детального переліку фактів організація ставить під сумнів версію загрози вибуху, висунуту Мінськом для виправдання захоплення літака, і засуджує її як інсценування. «Ми вирішили подати заяву на самого Олександра Лукашенка, тому що він є безпосереднім ініціатором цього акту захоплення лайнера в терористичних цілях... Кримінальний кодекс Литви передбачає покарання за викрадення "шляхом загрози життю або здоров'ю екіпажу чи пасажирів"... Цим безпрецедентним актом Олександр Лукашенко хотів посилити страх у суспільстві, в тому числі і серед журналістів», - пояснив генеральний секретар РБК Крістоф Делуар.

Згідно зі статтею 251 Кримінального кодексу Литви, загроза застосування військової авіації проти цивільного повітряного судна з метою змусити його змінити курс під надуманим приводом загрози вибуху - це "викрадення повітряного судна із застосуванням вогнепальної зброї, вибухових або інших засобів, які створюють загрозу життю або здоров'ю членів екіпажу чи пасажирів повітряного судна". У позовній заяві наочно показується, що відправка винищувача Міг-29 ВПС Білорусі на перехоплення літака RyanAir 23 травня становила собою загрозу "життю або здоров'ю екіпажу чи пасажирів".

Як відзначають РБК, «немає жодних сумнівів, що арешт Протасевича, який відбувся після безпрецедентного захоплення міжнародного рейсу, спрямований на залякування всіх білоруських журналістів як всередині країни, так і за її межами». Зізнання під примусом Протасевича, продемонстроване на білоруському телебаченні 24 травня, в якому він говорить про свою вину в "організації масових заворушень", на думку РБК, підтверджує цю стратегію.

Організація зазначає, що метою викрадення була і дестабілізація Європейського Союзу: був атакований "європейський літак, який здійснює рейс між двома європейськими столицями, літак, зареєстрований в одній державі-члені ЄС (Польщі) і належить компанії, розташованій в іншій державі-члені ЄС (Ірландії ). Подібний напад став випробуванням для ЄС, про що свідчить реакція Європейської ради 25 травня".

Генпрокуратура Литви розпочала досудове розслідування захоплення літака і забороненого поводження з людьми 23 травня.

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Бюро кримінальної поліції Литви проводить розслідування "за двома статтями Кримінального кодексу про примусове зникнення і захоплення літака"

Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як примусили за допомогою винищувачів посадити в Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

У білоруській опозиції відзначали, що загалом після приземлення літака в Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ, серед них подруга Протасевича Софія Сапега. Вона була арештована в Мінську на два місяці.