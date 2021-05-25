Рада Безпеки ООН терміново обговорить інцидент з літаком Ryanair

Естонія, Франція та Ірландія скликають термінове засідання Ради Безпеки ООН для розгляду ситуації довкола арешту в Білорусі опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Голос Америки.

Обговорення відбудеться за зачиненими дверима у неформальному форматі, тож ніхто з країн, представлених у Радбезі, не може виступити проти засідання.

Раніше речник верховного комісара ООН із прав людини Руперт Колвілл заявив, що в ООН "шоковані незаконним арештом та свавільним утриманням" Протасевича, "погрозою застосування військової сили" для його затримання та "зловживанням державної влади проти журналіста, що виконує функції, захищені міжнародним правом".

"Ми боїмося за безпеку Романа Протасевича й хочемо отримати гарантії, що до нього ставляться людяно й не застосовують тортури. Його поява на державному телебаченні минулої ночі не була переконливою, з огляду на очевидні синці на обличчі. Є висока ймовірність того, що ця поява не була добровільною, а "зізнання" у серйозних злочинах - вимушені", - йдеться у заяві Колвілла.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

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На борту лайнера перебували редактор внесеного у Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу "Білорусь головного мозку", колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу NEXTA Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Обох затримали.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.

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Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецслужб Білорусі, що становила ризик для життя членів екіпажу та всіх пасажирів, які перебували на борту літака.