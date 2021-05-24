Air Astana скасувала запуск прямого авіарейсу з Алмати в Мінськ

Казахстанська авіакомпанія Air Astana скасувала запуск прямого рейсу з Алмати в Мінськ.

Як передає Укрінформ, про це повідомили агентству "Інтерфакс-Казахстан" у компанії.

На сайті компанії рейс між столицями двох держав анонсувався на 31 травня 2021 року.

Прес-секретар міністерства індустрії і інфраструктурного розвитку Казахстану Мадіяр Уакпаєв повідомив, що Казахстан винесе питання про польоти над Білоруссю на засідання міжвідомчої комісії. Дата проведення засідання поки що невідома.

Як уже повідомляв Укрінформ, учора в Національному аеропорту Мінська позапланово приземлився літак компанії Ryanair, який здійснював рейс за маршрутом Афіни-Вільнюс. Пілоти подали сигнал тривоги, оскільки отримали повідомлення про вибухівку на борту. За наказом Лукашенка пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака затримали засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який висвітлював протести в країні після сфальсифікованих президентських виборів у Білорусі в серпні минулого року.

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Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Романа Протасевича операцією спеціальних спецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що поставило під ризик життя екіпажу і всіх пасажирів, які перебували на борту цього рейсу.

24-25 травня в Брюсселі має відбутися спеціальна зустріч глав держав і урядів ЄС, серед інших найважливіших міжнародних питань, розглянуть і протиправні дії білоруської влади, які призвели до силового захоплення цивільного повітряного судна.