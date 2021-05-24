Євросоюз викликав посла Білорусі

Європейський Союз та Федеральний уряд Бельгії висловили послу Білорусі рішуче засудження неприйнятних дій білоруської влади, що вчора примусила цивільний літак здійснити екстрене приземлення у Мінську, де було затримано білоруського журналіста, одного з пасажирів рейсу Афіни-Вільнюс.

Про заходи Європейської служби зовнішніх дій йдеться у повідомленні, що оприлюднене у понеділок на сайті євроінституції, передає Укрінформ.

«За запитом Високого представника ЄС Жозепа Борреля, Генеральний секретар Європейської служби зовнішніх дій Стефано Санніно викликав посла Республіки Білорусь в Європейському Союзі, Олександра Міхневича, щоб засудити неприйнятний крок білоруської влади, що примусила цивільний літак здійснити надзвичайне приземлення у Мінську та затримала його пасажира, Романа Протасевича, незалежного білоруського журналіста і активіста», - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, посол Міхневич був проінформований про те, що ці події викликали тверде засудження Європейської служби зовнішніх дій та від усіх країн-членів ЄС. Було підкреслено, що своїми примусовими діями білоруська влада порушила безпеку пасажирів і екіпажу літака.

Як зазначив Санніно, обурливі вчинки білоруської влади є ще одним свідченням спроби примусити замовкнути всі опозиційні голоси в країні. Від імені ЄС він довів до посла Білорусі вимогу негайно звільнити пана Протасевича.

«Вчорашні неприйнятні дії будуть обговорені під час зустрічі Європейської Ради сьогодні. ЄС зважить на наслідки таких дій, включаючи можливі заходи проти відповідальних осіб», - йдеться у повідомленні.

Про те, що посол Білорусі у Брюсселі був викликаний у зв’язку із вчорашніми діями білоруської влади, у понеділок в Твіттері повідомила також міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес.

«Був викликаний посол Білорусі. Невиправдані та неприйнятні дії, вчинені протягом останніх годин, не залишаться без наслідків. Пан Протасевич має бути негайно звільнений. Також було згадано про нашу підтримку демократичних прагнень білорусів», - йдеться у повідомленні, що оприлюднене керівницею зовнішньополітичного відомства Бельгії.

Як повідомляв Укрінформ, вчора у Національному аеропорту Мінська позапланову надзвичайну посадку здійснив літак компанії Ryanair, що виконував рейс Афіни-Вільнюс. Приводом для такої примусового приземлення став сигнал про наявність вибухівки на борту літака, що надійшов від білоруських диспетчерів. За наказом Лукашенка, пасажирський літак супроводжував білоруський військовий винищувач.

У Мінську після екстреної посадки літака влада Білорусі затримала засновника каналу Nexta журналіста Романа Протасевича, який активно висвітлював протести в країні після сфальшованих президентських виборів у серпні минулого року.



Очільниця білоруської опозиції Світлана Тихановська назвала затримання Протасевича операцією спецспецслужб Білорусі з використанням примусового захоплення літака, що піддало ризику життя екіпажу та всіх пасажирів, які були на борту.

24-25 травня у Брюсселі має відбутися спеціальна зустріч глав держав та урядів ЄС, які серед інших найважливіших міжнародних питань, розглянуть протиправні дії білоруської влади, що призвели до силового захоплення цивільного повітряного судна.