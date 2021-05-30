Україна та ще 20 країн вимагають звільнити білоруського журналіста Протасевича

Україна та ще 20 країн-членів міжнародної Коаліції за свободу ЗМІ виступили зі спільною заявою, в якій рішуче засудили примусову посадку літака компанії Ryanair у Мінську минулої неділі та зажадали від режиму у Білорусі негайно звільнити опозиційного журналіста Романа Протасевича.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Державний департамент США.

"Нижчепідписані члени Коаліції за свободу ЗМІ рішуче засуджують диверсію з боку Білорусі та примусову посадку комерційного літака, а також подальший арешт журналіста Романа Протасевича. Ця безпрецедентна та шокуюча акція являє собою відкриту атаку на свободу ЗМІ та має серйозні наслідки для права на свободу вираження поглядів у більш широкому сенсі. Ця акція тим більше викликає занепокоєння, коли розглядається у контексті широкомасштабної кампанії з замовчування незалежних голосів у Білорусі, включаючи рейди 18 травня до офісів незалежного сайту новин Tut.by та подальший арешт кількох співробітників. Близько 400 журналістів та працівників засобів масової інформації у Білорусі зіткнулися з різними формами репресій в ході виборів 9 серпня та їх наслідків.

Коаліція за свободу ЗМІ вимагає негайного та безумовного звільнення пана Протасевича, а також інших журналістів та працівників засобів масової інформації, які були затримані у Білорусі за їх працю. Винних осіб має бути притягнуто до відповідальності за напади на журналістів та працівників ЗМІ.

Свобода засобів масової інформації є важливою складовою демократичного суспільства та необхідною умовою для захисту прав людини та основних свобод.

Як повідомлялося, раніше лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська оголосила, що 29 травня по всьому світу відбудеться Глобальний пікет солідарності з Білоруссю, в якому візьмуть участь політики, жителі різних країн та діаспора.

Акції відбулися у різних містах Європи, зокрема у Берліні. А на будівлі Ризької думи вивісили біло-червоно-білий прапор.

23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.

У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.