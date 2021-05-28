Латвія «заморозила на невизначений час» відносини з Білоруссю

Посол Латвії у Білорусі Ейнарс Семаніс, який цього тижня був видворений з сусідньої країни, назвав відносини Риги і Мінська замороженими на невизначений час.

Як передає Укрінформ, про це дипломат сказав в інтерв'ю латвійському телерадіомовленню.

Посол зазначив, що за дипломатичною термінологією відносини між Латвією і Білоруссю заморожені. При цьому він нагадав, що латвійські дипломати не потрапили до чорного списку Білорусі, що вселяє надію - якщо відносини між двома країнами нормалізуються, дипломати зможуть повернутися в посольства. Однак поки що неможливо спрогнозувати, скільки часу це триватиме.

Посол наголосив, що і Латвія, і Білорусь підписали серйозні міжнародні угоди, які стосуються прав людини і свободи, тому Латвія не може залишатися осторонь і бути байдужою до подій, які відбуваються у сусідів.

За словами Семаніса, нові економічні санкції проти Білорусі найбільше вдарять по сфері транзиту і логістики, причому не тільки в самій Білорусі, але й сусідніх з нею країн.

Як відомо, 23 травня білоруська влада вдалася до примусової посадки літака компанії Ryanair з Афін до Вільнюса під приводом можливого теракту на борту. Після посадки були заарештовані активіст та опозиційний журналіст Роман Протасевич і його супутниця Софія Сапега.

В ЄС і США засудили примусове приземлення в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

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Як повідомляв Укрінформ, 24 травня Білорусь і Латвія «дзеркально» обмінялися висилкою дипломатів зі своїх посольств. Приводом для цього стало те, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі був замінений на історичний національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевичс і голова Ризької думи Мартіньш Стакіс.

Фото: Latvian Foreign Ministry/flickr.com