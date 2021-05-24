Латвія дзеркально висилає з країни посла Білорусі
Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті латвійського зовнішньополітичного відомства.
«Всіх наших дипломатів депортовано з Мінська. Ми відповідаємо так само... У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії викликало тимчасового повноважного представника Білорусі для інформування про аналогічні дії та висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин», - йдеться у повідомленні.
Раніше МЗС Білорусі запропонувало послу Латвії залишити Білорусь протягом доби. При цьому всьому дипломатичному та адміністративно-технічному складу посольства (крім одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею) запропоновано залишити Білорусь протягом 48 годин.
Посла Латвії було викликано до МЗС Білорусі у зв'язку з тим, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі було замінено на національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич і голова Ризької думи Мартиньш Стакіс.
Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити у Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.
В білоруській опозиції зазначали, що після приземлення літака у Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).