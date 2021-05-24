Латвія дзеркально висилає з країни посла Білорусі

До МЗС Латвії викликано тимчасового повіреного у справах Білорусі, щоб інформувати його про "дзеркальну" висилку білоруських дипломатів до моменту, поки відносини між країнами не нормалізуються.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється на сайті латвійського зовнішньополітичного відомства.

«Всіх наших дипломатів депортовано з Мінська. Ми відповідаємо так само... У відповідь на дії Білорусі МЗС Латвії викликало тимчасового повноважного представника Білорусі для інформування про аналогічні дії та висилку білоруських дипломатів до нормалізації відносин», - йдеться у повідомленні.

Раніше МЗС Білорусі запропонувало послу Латвії залишити Білорусь протягом доби. При цьому всьому дипломатичному та адміністративно-технічному складу посольства (крім одного адміністративно-технічного працівника для догляду за будівлею) запропоновано залишити Білорусь протягом 48 годин.

Посла Латвії було викликано до МЗС Білорусі у зв'язку з тим, що 24 травня в Ризі біля готелю Radisson Blu Hotel Latvija, де проживають делегації країн-учасниць Чемпіонату світу з хокею, червоно-зелений прапор Білорусі було замінено на національний - біло-червоно-білий. Заміну білоруського прапора біля готелю особисто провели міністр закордонних справ Латвії Едгар Рінкевич і голова Ризької думи Мартиньш Стакіс.

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Як повідомляв Укрінформ, у неділю, 23 травня, білоруські силовики затримали засновника каналу Nexta Романа Протасевича після того, як змусили за допомогою винищувачів посадити у Мінську літак компанії Ryanair, на якому опозиціонер прямував з Афін до Вільнюса.

В білоруській опозиції зазначали, що після приземлення літака у Мінську до Вільнюса не вилетіли двоє громадян Білорусі та четверо громадян РФ (серед них подруга Протасевича Софія Сапега).