Захоплення літака Ryanair є прямою атакою на базові демократичні права – Столтенберг

Дії білоруського режиму, що призвели до примусового приземлення цивільного літака Ryanair у Мінську та арешту незалежного журналіста і його подруги, є прямою атакою на базові демократичні цінності і абсолютно неприйнятні.

Як передає Укрінформ, про це під час спілкування з пресою на борту британського авіаносця HMS Queen Elizabeth в ході маневрів Steadfast Defender 2021 (Стійкий захисник – 2021) сказав Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляється на сайті НАТО.

«Примусове приземлення літака Ryanair на шляху з однієї столиці НАТО, Афін, до іншої столиці НАТО, Вільнюса, є абсолютно неприйнятним. НАТО рішуче засудило цей акт, який не лише порушує міжнародні правила й норми, а й піддає небезпеці багатьох пасажирів», - наголосив керівник НАТО.

Відповідаючи на запитання журналістів щодо спроб Олександра Лукашенка звинуватити Західні країни у гібридній атаці на Білорусь, Столтенберг зауважив, що всі подібні історії не основані на фактах. «Це є прямою атакою на базові демократичні права, на свободу висловлювання, на свободу вільних медіа. Тому що причиною для примусового приземлення цього літака у дійсності був арешт журналіста та його супутниці. І будь-які спроби розповісти якусь іншу історію просто не базуються на фактах. Я думаю, всі бачили, що трапилося, дві людини були арештовані. Це ще раз демонструє природу режиму у Мінську, де вони хочуть придушити протести та використовують для цього неприйнятні дії, як приземлення цього літака, як подавлення демократичної опозиції у власній країні», - сказав Генеральний секретар НАТО.

Він нагадав, що Північноатлантична рада, всі союзники по НАТО, рішуче засудили ці дії режиму у Мінську та закликали до негайного міжнародного незалежного розслідування. «Я також вітаю той факт, що союзники по НАТО, ЄС та інші застосували санкції проти Білорусі, щоб показати, що Білорусь має заплатити свою ціну за таку поведінку проти цивільного літака та багатьох пасажирів», - сказав Столтенберг.

Він утримався від припущень навколо ймовірної ролі Росії в цьому інциденті, але зауважив, що кілька минулих років саме Росія демонструвала тенденцію агресивної поведінки, із спробами використовувати отруєння, кібернетичні атаки або відкрите втручання, як це трапилося у Чорногорії. «Ми бачили таку лінію поведінки, яка викликає глибоке занепокоєння, коли ми говоримо про Росію», - додав Генсек.

Як повідомлялося, цього тижня у північно-атлантичному просторі відбуваються масштабні навчання НАТО Steadfast Defender 2021. Їх метою є відпрацювання взаємодії між військово-морськими компонентами країн-союзниць, зміцнення євроатлантичних зв’язків та практичне відпрацювання дій з посилення європейських союзників на випадок зовнішньої агресії.

У навчаннях беруть участь 20 бойових кораблів НАТО, 60 літаків, 500 одиниць техніки та близько 9000 військовослужбовців з 20 союзників по НАТО та від двох країн-партнерів – Фінляндії та Швеції.