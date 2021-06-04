Протасевича тортурами примусили до свідчень - Тихановська

Лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська наголосила, що інтерв'ю співзасновника білоруського опозиційного телеграм-каналу Nexta Романа Протасевича телеканалу ОНТ, в якому він засудив дії опозиції і висловив підтримку режиму Лукашенка, було дане під тиском і тортурами.

Про це вона заявила у Варшаві на спільній з мером польської столиці Рафалом Тшасковським пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Упродовж останніх місяців ми мали декілька таких відеозаписів, на яких люди шкодують про свою участь в акціях протесту. Але ми маємо розуміти, в яких умовах перебувають ці люди: до них застосовуються тортури і насилля. Тому ми не повинні вірити висловлюванням, зокрема Романа Протасевича, оскільки усвідомлюємо, яким чином їх примусили до таких свідчень”,- сказала Тихановська.

Пресконференція Світлани Тихановської і мера Варшави Рафала Тшасковського / Фото: Юрій Банахевич, Укрінформ

За її словами, рішення країн ЄС, які закрили повітряний простір для білоруських літаків і авіакомпанії яких не літають до Білорусі, є зрозумілим, оскільки таким чином вони захищають своїх громадян. Однак, з іншого боку, це ускладнює білорусам виїзд із країни з метою уникнення політичних репресій.

“Тому ми закликаємо білоруську владу відкрити хоча б наземні пункти пропуску, щоб люди могли виїжджати з країни. Ми очікуємо на будь-які ініціативи в цьому контексті”, - заявила лідер опозиції.

Тихановська також висловила думку, що зараз безпосередні переговори опозиції з Лукашенком неможливі, оскільки він “не сяде за стіл переговорів”. Водночас вона висловила сподівання, що у білоруській владі та бізнесі є люди, які розуміють, що з цим режимом “Білорусь не повинна мати нічого спільного”.

“Зараз ми ідентифікуємо відповідні сили, які будуть посередниками в цьому процесі. Без сумніву, якісь переговори відбуватимуться, і ми сподіваємося, що вони приведуть до перехідного періоду і проведення вільних виборів”, - підкреслила лідер білоруської опозиції.

При цьому, на її думку, додатковий пакет санкцій проти режиму Лукашенка міг би “зупинити насилля і політичні переслідування”.

У Варашаві Тихановська разом з мером узяла участь у відкритті пам'ятника Солідарності. Вона також зустрінеться з президентом Польщі Анджеєм Дудою.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, здійснив примусову посадку у Мінську під приводом нібито імовірності скоєння теракту.

Після посадки лайнера були затримані його пасажири - редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-каналу «Беларусь головного мозга», колишній редактор Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

3 червня провладний білоруський держканал ОНТ опублікував інтерв'ю з Протасевичем, в якому блогер «визнає провину» у кримінальній справі щодо організації протестів у Білорусі.

Фото: Arturas Morozovas / Getty Images