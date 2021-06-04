«Говорить не сам»: батько Протасевича заявив, що його сина залякали перед інтерв'ю

Батько опозиційного блогера Романа Протасевича вважає, що його сина залякали перед інтерв'ю білоруському державному каналу ОНТ.

Про це Дмитро Протасевич заявив Дождю, передає Укрінформ.

За словами Дмитра Протасевича, на людей в білоруському СІЗО КДБ чиниться фізичний та психологічний тиск, а тому вони швидко, вважає він, дають свідчення.

«Знаючи нашого сина, все, що говорить Роман, він говорить не сам. Ви подивіться на його першу реакцію на початку ролика, і навіть у процесі ролика дуже видно, що у нього йде внутрішня боротьба між тим, що він має сказати, і тим, що він не хоче говорити. Йому дуже важко це говорити, але я впевнений, що його змусили, впевнений, що його залякували», - сказав він.

Батько Романа також висловив думку, що його сина, крім тортур і психологічного насильства, можуть шантажувати загрозою життю або тим, що в сусідній камері може сидіти його дівчина Софія Сапега.

"Ми будемо робити все, щоб, по-перше, допустили адвоката до нашого сина, його досі не пускають. До нього досі не пускають лікарів, і ми не можемо оцінити його реальний стан. Нашому синові, ми впевнені, необхідний постійний медичний нагляд, ми не знаємо, які методи впливу на нього чиняться", - розповів Дмитро Протасевич.

У четвер, 3 червня, провладний держканал Білорусі ОНТ опублікував інтерв'ю з затриманим Протасевичем. У ньому блогер «зізнається», що «визнав провину» у кримінальній справі про організацію протестів у Білорусі.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, було екстрено посаджено на аеродромі Мінська нібито за сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка, для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера перебував редактор внесеного в Білорусі в список екстремістських Телеграм-канала «Беларусь головного мозга», колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх було затримано.

ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Згодом опозиціонер заявив, що переконаний, що його підставили, і він підозрює в цьому людину, з якою мав особистий конфлікт. Протасевич пояснив, що нікому не повідомляв про свою поїздку, маршрут і дату вильоту, але «написав в робочий чат за 40 хвилин до вильоту, куди і як я буду летіти. Там була і ця людина ... Одна з перших речей, про яку я подумав, - реально мене просто підставили! Я ніде це не говорив, а як тільки я це сказав, відразу опинився в Мінську. Ось відразу», - сказав Протасевич.