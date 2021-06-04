КДБ Білорусі та розвідка РФ спільно боротимуться з «деструктивною діяльністю Заходу»

КДБ Білорусі та СЗР (Служба зовнішньої розвідки) РФ домовилися спільно боротися з "деструктивною діяльністю Заходу" проти союзної держави.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба КДБ Білорусі.

"СЗР Росії та КДБ Білорусі в дусі традиційно братських відносин домовилися про ведення спільної роботи з протидії деструктивній діяльності Заходу, націленої на дестабілізацію політичної та соціально-економічної ситуації на просторах Союзної держави", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, "керівники спецслужб обговорили результати та перспективи взаємодії у галузі забезпечення національних інтересів РФ та Білорусі в умовах агресивної політики США та країн Заходу на російському та білоруському напрямках".

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Як повідомлялося, невідомі особи з російськими паспортами стежили за білоруським опозиційним блогером Романом Протасевичем упродовж декількох днів на Криті, перш ніж він сів на літак Афіни-Вільнюс 23 травня.

23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.