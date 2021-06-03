Спецагенти з російськими паспортами кілька днів стежили за Протасевичем у Греції – ЗМІ

Спецагенти з російськими паспортами стежили за опозиційним блогером Романом Протасевичем протягом декількох днів на Криті, перш ніж він сів на рейс Афіни-Вільнюс 23 травня.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє VICE World News з посиланням на грецькі спецслужби.

Представники грецької національної розвідувальної служби (EYP) повідомили місцевим ЗМІ, що щонайменше троє невідомих стежили за Протасевичем в Афінах з моменту його прибуття напередодні конференції 9 травня. Після того, як конференція закінчилася 16 травня, Протасевич відправився у відпустку на кілька днів на Крит зі своєю подругою, де вони також перебували під спостереженням, як вважається, російських або білоруських розвідників, повідомив грецький чиновник.

Протасевич повертався до Вільнюса через чотири дні після закінчення економічної конференції в Афінах, «на якій були присутні багато білоруських дисидентів». Це привело до висновку слідчих грецької розвідки, що він весь час перебував під спостереженням у Греції.

Незадовго до польоту, за словами колег Протасевича, він бачив, як невідомі особи слідували за ним по афінському аеропорту і фотографували. Вважається, що ця команда спостерігала за блогером, щоб визначити, яким рейсом він полетить над повітряним простором Білорусі.

«У міру того як ми збираємо записи камер відеоспостереження з готелів, з Криту і з аеропорту, стає ясно, що за ними стежили фахівці розвідки з російськими паспортами», - сказав представник МВС, який попросив не називати його імені.

«Ми вважаємо, що ці люди діяли від імені Білорусі, і їм вдалося встановити, що Протасевич знаходився на борту літака, коли той пролітав над Білоруссю», - додав він.

Представник розвідки заявив, що грецькі служби були обурені проведенням подібної операції в європейській столиці.

«Співпраця з Росією, Сполученими Штатами, з іншою частиною ЄС є політичною і економічною необхідністю для Греції. Але ми не можемо ігнорувати незаконну операцію з викрадення людей, яка в основному проходила на нашій території. Греки не будуть з усіх сил створювати кому-небудь неприємності, але зберуть всі докази, які тільки зможуть, щоб бути частиною будь-якої відповіді ЄС в цілому», - пообіцяв чиновник.

Як повідомлялося, 23 травня літак ірландської авіакомпанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса через повітряний простір Білорусі, був екстрено посаджений на аеродромі Мінська нібито через сигнал про замінування. За дорученням Олександра Лукашенка для його супроводу в небо було піднято винищувач МіГ-29.

На борту лайнера знаходилися редактор внесеного в Білорусі до списку екстремістських Телеграм-каналу «Білорусь головного мозку», колишній редактор також визнаного в Білорусі екстремістським Телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич і його подруга, громадянка РФ, студентка вільнюського Європейського гуманітарного університету Софія Сапега. Їх було затримано.

Євросоюз і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також зажадали звільнення Протасевича.