Лукашенко дав бойовикам «ЛНР» доступ до Протасевича

Олександр Лукашенко дозволив бойовикам так званої ЛНР доступ до затриманого блогера Романа Протасевича з метою слідчого експерименту.

Як передає Укрінформ, про задоволення відповідного прохання бойовиків Лукашенко повідомив під час засідання за участю членів уряду Республіки Білорусь, йдеться в сюжеті телеканалу «Беларусь 1».

«Є нюанси: на сході України порушено кримінальну справу за цими персоналіями. На що я сказав президенту Путіну, це я йому нагадав, що порушено кримінальну справу, і сказав, що, якщо у них (представників «ЛНР» - ред.) будуть питання до них, - ласкаво просимо до нас, будь ласка, ставте їм питання», - сказав Лукашенко.

Він також прокоментував питання про те, чи загрожує Протасевичу смертна кара в Білорусі.

За словами Лукашенка, попри те, що журналісти заявили про максимальний термін покарання для Протасевича в 15 років ув'язнення, «він (Протасевич - ред.) знав, що говорив, він розумів, що там, на південному сході України, йому можуть бути пред'явлені претензії, і це вже зовсім інша ситуація».

Як повідомлялося, раніше бойовики так званої ЛНР і білоруський КДБ майже одночасно оголосили Романа Протасевича військовим злочинцем.

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У «ЛНР» пропагандисти інкримінують Протасевичу нібито участь у російсько-українській війні на українському боці у 2014-2015 роках як добровольця, фактичних доказів чому не існує. За словами самого Протасевича, в зоні АТО він тоді працював фотокореспондентом. Після повернення Протасевича в Білорусь зі сходу України проти нього порушували кримінальну справу, проводився обшук і допити. Однак справу незабаром було закрито, а Протасевич продовжував жити і працювати в Білорусі без будь-яких негативних наслідків.

Як відомо, 23 травня білоруська влада заарештувала Романа Протасевича і його подругу Софію Сапегу, вдавшись до примусової посадки літака компанії Ryanair, що прямував з Афін до Вільнюса, з ними на борту.

Білоруські правозахисники визнали Сапегу і Протасевича політв'язнями.

В ЄС і США засудили примусову посадку в Мінську лайнера Ryanair, а також вимагають звільнення Протасевича.

Фото: EPA