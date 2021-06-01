Зеленський не виключає російської військової агресії з боку Білорусі

Президент Володимир Зеленський вважає, що ескалація ситуації з боку Російської Федерації можлива в будь-який момент до кінця вересня - поки триватимуть навчання «Захід-2021», та не виключає небезпечних для України заходів з боку Білорусі.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Frankfurter Allgemeine Zeitung, повний текст якого опубліковано на сайті Офісу глави держави, повідомляє Укрінформ.

«Моє бачення, що ескалація можлива в будь-який момент до кінця вересня, скажімо, точно до 12-16 вересня. Ми знаємо, що будуть навчання «Захід-2021». Тому вважаю, що до цього періоду ситуація дуже небезпечна», - зазначив Зеленський.

Він розповів, що 30-35 тис. військових у момент ескалації перебували на тимчасово окупованих територіях на Донеччиині й Луганщині, а вздовж кордонів України та Росії перебували в різні періоди ще від 50 тис. до 80 тис. військових і на території Криму теж близько 33-35 тисяч.

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При цьому глава держави підкреслив, що на тимчасово окупованих територіях є 30-35 тис. військ бойовиків і близько трьох тисяч кадрових російських офіцерів.

За його словами, коли Європа та США почали тиснути на Росію, ймовірність ескалації знизилася, з території Криму пішли приблизно три з половиною тисячі військових, однак усі інші залишаються на місці, техніка на 90% на місці.

Зеленський вважає, що є багато військових варіантів, можливих з боку РФ, зокрема морські операції.

«Ми дуже занепокоєні цим, і зараз є блокування Азово-Чорноморського регіону російськими кораблями. Вони контролюють це, попри міжнародне право, порушуючи його. Це те, що ви сказали, – один із варіантів виходу на Крим і щоб прорубати цей коридор з материкової України», - зауважив Президент.

Крім того, він не виключає, що може бути ескалація з боку окупованого сходу України, «великий стрибок, бліцкриг до кордонів Донецької та Луганської областей».

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Водночас Зеленський наголосив, що можуть бути «сюрпризи» і з іншої сторони.

«Зараз дуже небезпечна ситуація в Білорусі. Це наші північні кордони. І ми розуміємо, що Росія та Білорусь постійно розглядають і домовляються про важливу геополітичну і, напевно, оборонну угоду. Після цього може бути справді серйозний вплив Росії і серйозна координація та контроль білоруських збройних сил. Тоді ми можемо розглядати ризик і з того боку. Ми не знаємо деталей цього договору про створення союзної держави», - заявив Президент.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Володимир Зеленський на пресконференції з Державним секретарем США Ентоні Блінкеном у Києві 6 травня заявив, що кількість російських військових зменшилась тільки в окупованому Криму, уздовж кордонів України такого зменшення не помітно.