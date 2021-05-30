Голова Європарламенту закликає посилити санкції проти Росії

Голова Європарламенту Девід Сассолі вважає за правильне після введення санкцій проти Білорусі через примусову посадку літака посилити санкції проти Росії.

Про це, як передає Укрінформ, він заявив виданням медіагрупи Funke.

«Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також утримувати тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», - заявив Сассолі.

Він оцінив європейсько-російські відносини як «дуже напружені», згадавши отруєння критика Кремля Олексія Навального та конфлікт на сході України, що триває.

Сассолі закликав до подальших кроків зі звільнення затриманого білоруською владою засновника Telegram-каналу Nexta, блогера Романа Протасевича. Політик запропонував виставити фото Протасевича «у всіх аеропортах ЄС і в Європарламенті». При цьому голова ЄП назвав першу реакцію ЄС на ситуацію з літаком Ryanair «сильною та спільною». Разом з тим, він підкреслив, що «принцип одностайності іноді паралізує нас у прийнятті рішень».

Нагадаємо, ЄС ввів додаткові санкції проти низки білоруських чиновників і компанії «Белавіа» через примусову посадку літака, після якої було заарештовано опозиційного журналіста та його дівчину.

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23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.

У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.

Фото: Michel Christen/primorske.si