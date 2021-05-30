Голова Європарламенту закликає посилити санкції проти Росії
Про це, як передає Укрінформ, він заявив виданням медіагрупи Funke.
«Ми повинні посилити санкції проти російських чиновників, але також утримувати тісні контакти з населенням і громадянським суспільством і підтримати російських дисидентів, неурядові організації та незалежні ЗМІ», - заявив Сассолі.
Він оцінив європейсько-російські відносини як «дуже напружені», згадавши отруєння критика Кремля Олексія Навального та конфлікт на сході України, що триває.
Сассолі закликав до подальших кроків зі звільнення затриманого білоруською владою засновника Telegram-каналу Nexta, блогера Романа Протасевича. Політик запропонував виставити фото Протасевича «у всіх аеропортах ЄС і в Європарламенті». При цьому голова ЄП назвав першу реакцію ЄС на ситуацію з літаком Ryanair «сильною та спільною». Разом з тим, він підкреслив, що «принцип одностайності іноді паралізує нас у прийнятті рішень».
Нагадаємо, ЄС ввів додаткові санкції проти низки білоруських чиновників і компанії «Белавіа» через примусову посадку літака, після якої було заарештовано опозиційного журналіста та його дівчину.
23 травня білоруська влада примусово посадила літак компанії Ryanair, що летів з Афін до Вільнюсу під приводом можливого здійснення теракту на борту. Після посадки літака були заарештовані активіст та опозиційний журналіст, у минулому головний редактор телеграм-каналу Nexta Роман Протасевич та його супутниця Софія Сапега, які летіли в ньому.
У ЄС та США засудили примусову посадку у Мінську лайнера Ryanair та вимагають звільнити Протасевича.
Фото: Michel Christen/primorske.si