У ЄС має бути спільний голос проти Росії, щоб бути почутим – глава МЗС Австрії

Держави-учасниці Європейського Союзу повинні говорити в один голос проти Росії, щоб бути почутими.

Як передає Укрінформ із посиланням на ORF, про це заявив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг перед зустріччю міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі 10 травня.

Говорячи про політику ЄС щодо Росії, Шалленберг заявив, що державам-учасницям потрібен «спільний голос проти Росії» – «лише тоді ми будемо почуті».

«Діалог – коли можливо, але межі – коли треба. І, на жаль, наразі треба все більше меж, ніж у минулому», - заявив очільник австрійського зовнішньополітичного відомства.

Шалленберг не виключив, що на зустрічі глав МЗС країн-членів ЄС у понеділок обговорюватиметься і питання введення нових санкцій проти Росії. «Що стосується наших меж проти Росії, то ми ще не досягли краю», - заявив він.

Австрійський міністр також прокоментував наміри Росії створити «чорний список» держав, з якими у РФ поганий рівень співробітництва. Він припустив, що у цьому списку будуть не усі держави-члени ЄС, але «саме тут Євросоюз повинен давати спільну відповідь».

При цьому, глава МЗС Австрії не бачить проблеми у тому, що Австрія та інші країни-учасниці хочуть придбати російську вакцину від коронавірусу «Sputnik V». За його словами, вакцинація знаходиться за межами геополітики.

Як відомо, 30 квітня МЗС Росії заявило про закриття в'їзду в країну для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європарламенту, під приводом відповіді на санкції, що були запроваджені Євросоюзом проти громадян РФ.

Того ж дня такі дії засудили керівники всіх ключових євро інституцій та усі 27 країн-учасниць. Це рішення особисто засудив також президент Європарламенту Сассолі, який наголосив, що залякування з боку РФ не зупинять Європарламент та його особисто від дій із захисту демократії та прав людини.

Як повідомляв Укрінформ, три тижні тому між Чехією та Росією стався дипломатичний скандал після того, як чеські спецслужби дійшли висновку про причетність агентів російської військової розвідки ГРУ до вибухів на складах боєприпасів у Врбетице у жовтні та грудні 2014 року. Чехія вислала 18 співробітників російського посольства в Празі, Росія у відповідь вислала 20 співробітників посольства ЧР в Москві. Пізніше обидві сторони прийшли до того, аби привести до кінця травня чисельність працівників своїх диппредставництв до паритету.

Прем'єр-міністр Чеської Республіки Андрій Бабіш звернувся до лідерів інших європейських держав із проханням вислання принаймні по одному російському дипломату на знак солідарності з Чехією.