Росія оголосила президента Європарламенту персоною нон грата та заборонила в'їзд

Росія закриває в'їзд у країну для восьми громадян країн-членів ЄС та представників офіційних структур Євросоюзу, включно з президентом Європейського парламенту.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Інтерфакс із посиланням на заяву МЗС РФ.

Так, у російському міністерстві наголошують, що вдаються до такої міри у відповідь на запроваджені 2 і 22 березня Радою ЄС обмежувальні заходи стосовно шести російських громадян. При ухваленні цього рішення МЗС посилається на Федеральний Закон "Про порядок виїзду з Російської Федерації та в'їзду до Російської Федерації" від 15 серпня 1996 року №114-ФЗ.

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До переліку осіб, яким заборонений в'їзд до РФ, увійшли:

- голова Європейського парламенту Давид Марія Сассолі;

- заступник голови Європейської комісії з питань цінностей і транспарентності Віра Юрова;

- голова Національної ради Латвійської Республіки з електронних ЗМІ Іварс Аболіньш;

- директор Центру державної мови Латвійської Республіки Маріс Балтіньш;

- член французької делегації в Парламентській асамблеї Ради Європи Жак Мер;

- керівник прокуратури Берліна Йорг Раупах;

- голова Лабораторії хімічної, біологічної, радіаційної та ядерної безпеки Дослідницького інституту тотальної оборони Королівства Швеція Оса Скотт;

- голова Мовного департаменту Естонської Республіки Ільмар Томуск.

Як повідомлялося, Рада Євросоюзу запровадила санкції проти 11 осіб і чотирьох організацій з Росії, Китаю і ще кількох країн за причетність до грубих порушень прав людини. Ці заходи міністри закордонних справ 27 країн ЄС затвердили на засіданні у Брюсселі 22 березня. Список фізичних і юридичних осіб, які потрапили під санкції, опублікували у той самий день в Офіційному журналі ЄС.

З Росії під санкції потрапили двоє можновладців, відповідальних за переслідування сексуальних меншин в Чечні.

Санкції проти чотирьох осіб і однієї організації з Китаю запровадили за порушення прав людини в провінції Сіньцзян. Обмеження ввели і на осіб з Північної Кореї, Лівії, Еритреї та Південного Судану.

Це вже другий пакет санкцій за порушення прав людини. Перший запровадили на початку березня проти чотирьох високопосадовців із силових структур Росії, причетних до арешту, переслідування і засудження опозиціонера Олексія Навального.

Фото: Michel Christen/primorske.si