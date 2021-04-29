Європарламент закликає заблокувати Nord Stream 2 і відключити Росію від SWIFT

Європарламент ухвалив резолюцію, рекомендуючи ЄС бути готовим змусити РФ заплатити високу ціну в разі вторгнення до України.

За цю резолюцію проголосували 569 депутатів Європарламенту, проти – 67, ще 46 європейських політиків утрималися, повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Резолюція щодо агресивної поведінки Російської Федерації, в якій депутати рішуче засудили військове нарощування навколо України, причетність російських спецслужб до вибухів в Чеській Республіці та жорстоке поводження з політичним в’язнем Олексієм Навальним, вимагає від Євросоюзу рішучих дій у випадку військової інтервенції Російської Федерації проти України.

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Європейський Парламент визнав, що упродовж кількох минулих тижнів Російська Федерація суттєво збільшила свою військову присутність на східних та північних кордонах України та в окупованому Криму, чисельність якої в цілому перевищила 100 000 військовослужбовців, а також включала розміщення танків, артилерії та броньованих машин, іншого важкого обладнання. Як відзначили в резолюції депутати, це була найбільша концентрація російських військ з 2014 року, кількість та ударні спроможності яких свідчили про наступи здійснити наступ.

«Депутати … підкреслюють, що, якщо таке військове нарощування у майбутньому перетвориться на вторгнення в Україну Російської Федерації, ЄС має означити, що очевидна ціна за таке порушення міжнародного законодавства та норм буде жорсткою; наполягають, що в таких обставинах імпорт нафти і газу з Росії до ЄС має бути негайно зупинений, в той час, як Росія має бути виключеною із платіжної системи SWIFT; всі активи в ЄС, що належать олігархам, близьким до російської влади, а також членам їхніх родин в ЄС, мають бути заморожені та їх візи скасовані», - йдеться у документі.

Депутати відзначили, що Російська Федерація оголосила про призупинення права мирного проходження військових кораблів та комерційних суден інших країн через частину Чорного моря в напрямку Керченської протоки до 31 жовтня 2021 року, що порушує свободу судноплавства, яка гарантована Конвенцією ООН з морського права, в якій бере участь Росія.

Як йдеться у документі, з 2014 року через своїх прихильників на територіях так званих "ДНР" і "ЛНР" Росія продовжувала дестабілізацію ситуацію на Сході України. За даними українських джерел, наразі на цих територіях знаходяться не менше 3000 російських військових. Від початку конфлікт забрав життя у більше ніж 14 000 людей, близько 2 мільйонів стали внутрішньо переміщеними особами.

Виходячи з цього, Європарламент висловив тверду підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, підтвердив потужну підтримку політиці ЄС із невизнання незаконної анексії Криму і Севастополя, привітав всі обмежувальні заходи, які були вжиті Євросоюзом у контексті незаконної анексії.

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Депутати закликали до негайного звільнення всіх незаконно затриманих та ув’язнених громадян України на території Криму та в Російській Федерації, висловили жаль з приводу грубих порушень прав людини у Криму та на окупованих територіях на Сході України, засудили практику видання російських паспортів мешканцям окупованих територій, наголосили, що ті російські офіційні особи, дії або бездіяльність яких призвели до скоєння військових злочинів в Україні, постануть перед міжнародним кримінальним судом.

«Європарламент… вважає, що ЄС має зробити висновки з глибоко тривожного військового нарощування Росії на кордонах України, яке призупинилося 23 квітня; наполягає, що повернення російських військ від кордонів України до місць постійної дислокації має бути здійснено негайно та у повному обсязі, вимагає, щоб Росія негайно припинила практику невиправданих військових приготувань, що загрожують її сусідам, зупинила всі провокації та утрималася від таких провокацій у майбутньому, здійснила деескалацію ситуації шляхом відведення військ на постійні бази дислокації, відповідно до міжнародних зобов’язань …. відповідно до Віденського документа», - йдеться у резолюції.

Депутати наголосили, що військове нарощування Росії також спричиняє загрозу для європейської стабільності, безпеки й миру. Саме тому Діалог між ЄС і Україною у сфері безпеки має бути амбітним та сприяти всебічній оцінці викликів у сфер безпеки.

За словами європейських політиків, дружні країни мають наростити військову підтримку України та її забезпечення оборонною зброєю, відповідно до Статті 51 Хартії ООН, яка дозволяє індивідуальну та колективну самооборону.

Депутати закликали Росію вивести війська з так званих "ДНР" і "ЛНР" та повернути Україні контроль над Автономною Республікою Крим та містом Севастополь.

Вони наголосили, що Рада ЄС та Високий Представник ЄС мають продовжувати приділяти високу увагу розвитку військової ситуації, попри оголошене Росією відведення військ, та бути готовими до спільних рішень щодо подальших дій.

Депутати Європарламенту закликали Росію виконувати власні зобов’язання за Конвенцією ООН з морського права та гарантувати свободу судноплавства та проходу через міжнародну протоку до портів в Азовському морі, закликали ЄС розробити, разом із країнами-членами та іншими міжнародними партнерами, постійний механізм моніторингу за проходженням суден через Керченську протоку.

Вони звернулися з вимогою до сепаратистів, що підтримуються Росією, дотримуватися угоди про припинення вогню, закликали Росію виконати положення Мінських угод, та конструктивно долучитися до Нормандського процесу та зусиль в рамках Тристоронньої контактної групи. Європейські політики наголосили на необхідності політичного рішення конфлікту на сході України та на тому, що ЄС має відігравати більш потужну роль у мирному врегулюванні цього конфлікту.

Європейські політики наголосили, що ЄС має зменшити залежність від російської енергетики. Вони закликали Європейські інституції та всі країни-члени зупинити будівництво «Північного потоку – 2», та вимагати зупинення будівництва атомних електростанцій, що зводяться за участю «Росатому».

Депутати підкреслили рішучу підтримку міжнародного розслідування обставин трагічного збиття рейсу МН-17 Малайзійських авіаліній, яке ймовірно може виявитися військовим злочином, та наголосили на необхідності притягнути до правосуддя, тих, хто повинен у цій трагедії.

Депутати закликали Високого представника ЄС розробити новий стратегічний підхід до відносин між ЄС і Росією, який має краще підтримувати громадянське суспільство, зміцнювати контакти з громадянами Російської Федерації, і водночас провести чіткі «червоні лінії» для відносин із російськими державними акторами, продемонструвати солідарність з партнерами ЄС на Сході, включаючи у питаннях безпеки та мирного врегулювання конфліктів.

Європейські політики підкреслили, що будь-який діалог з Росією має ґрунтуватися на повазі до міжнародного законодавства та прав людини.